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Опубликовано 23 мая 2022, 08:15
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Американский неонацист Далтон Кеннеди погиб в бою под Харьковом

Далтон Кеннеди. Фото © Twitter / resistance axis

Далтон Кеннеди. Фото © Twitter / resistance axis

Сведения о его смерти опубликованы в закрытом чате Национального социалистического движения — международной площадки общения радикалов.

Сторонник нацистской идеологии из США Далтон Кеннеди, который с 2016 года воюет в рядах ВСУ, погиб в бою под Харьковом. Об этом сообщил в Сети его единомышленник Кент Маклеллан, получивший украинское гражданство.

Он разместил информацию в закрытом чате Национального социалистического движения (National Socialist Movement, NSM), где общаются нацисты со всего мира, в том числе из США и с Украины. А также опубликовал на своей странице в соцсети фото 26-летнего Кеннеди с подписью: "Украина продолжит его дело. Далтон Кеннеди. Покойся с миром".

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Также Лайф писал, что известный нацист из США Кент Маклеллан, который, по ряду данных, мог быть участником боёв на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, сообщил, что стал гражданином Украины.

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Татьяна Миссуми
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