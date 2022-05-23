Американский неонацист Далтон Кеннеди погиб в бою под Харьковом

Сведения о его смерти опубликованы в закрытом чате Национального социалистического движения — международной площадки общения радикалов.

Сторонник нацистской идеологии из США Далтон Кеннеди, который с 2016 года воюет в рядах ВСУ, погиб в бою под Харьковом. Об этом сообщил в Сети его единомышленник Кент Маклеллан, получивший украинское гражданство.

Он разместил информацию в закрытом чате Национального социалистического движения (National Socialist Movement, NSM), где общаются нацисты со всего мира, в том числе из США и с Украины. А также опубликовал на своей странице в соцсети фото 26-летнего Кеннеди с подписью: "Украина продолжит его дело. Далтон Кеннеди. Покойся с миром".