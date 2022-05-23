Американский неонацист Далтон Кеннеди погиб в бою под Харьковом
Далтон Кеннеди. Фото © Twitter / resistance axis
Сведения о его смерти опубликованы в закрытом чате Национального социалистического движения — международной площадки общения радикалов.
Сторонник нацистской идеологии из США Далтон Кеннеди, который с 2016 года воюет в рядах ВСУ, погиб в бою под Харьковом. Об этом сообщил в Сети его единомышленник Кент Маклеллан, получивший украинское гражданство.
Он разместил информацию в закрытом чате Национального социалистического движения (National Socialist Movement, NSM), где общаются нацисты со всего мира, в том числе из США и с Украины. А также опубликовал на своей странице в соцсети фото 26-летнего Кеннеди с подписью: "Украина продолжит его дело. Далтон Кеннеди. Покойся с миром".
Также Лайф писал, что известный нацист из США Кент Маклеллан, который, по ряду данных, мог быть участником боёв на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, сообщил, что стал гражданином Украины.