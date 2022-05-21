Британский наёмник Робинсон рассказал о дефиците оружия и бронежилетов у ВСУ

По его словам, многим военнослужащим и добровольцам до сих пор приходится покупать большую часть снаряжения самостоятельно, проблемы есть даже с оснащением самыми базовыми вещами.

Иностранцы, приезжающие на Украину участвовать в конфликте на стороне Киева, сталкиваются с недостатком оружия, бронежилетов, боеприпасов и первой помощи. Об этом в газете Irish Times рассказал британский наёмник Мэттью Робинсон.

"Многие люди с Запада приехали с завышенными ожиданиями, что они будут полностью экипированы, как только прибудут сюда. Но ни бронежилетов, ни оружия не было, а людей всё равно отправляли на фронт", — сказал он.

По данным издания, многим военнослужащим и добровольцам до сих пор приходится покупать большую часть снаряжения самостоятельно.

"Мы испытываем трудности с базовыми вещами, такими как бронежилеты, шлемы, оружие, боеприпасы, первая помощь. С точки зрения логистики это огромная проблема", — добавил Робинсон.