Макрон пообещал Зеленскому новые поставки оружия "в ближайшие дни и недели"

Французский лидер заверил коллегу в полной решимости ответить на любые просьбы о поддержке по теме обороны.

Президент Франции Эмманюэль Макрон провёл телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого пообещал нарастить поставки оружия Киеву "в ближайшие дни и недели".

"[Макрон] подтвердил, что поставки вооружений со стороны Франции продолжатся и будут увеличены в ближайшие дни и недели, как и поставки гуманитарной помощи", — говорится в заявлении на сайте Елисейского дворца.

Французский лидер заверил коллегу в полной решимости ответить на любые просьбы о поддержке по теме обороны. То же самое касается топлива, гуманитарной помощи, экономической и финансовой поддержки.