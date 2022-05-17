Макрон пообещал Зеленскому новые поставки оружия "в ближайшие дни и недели"
Французский лидер заверил коллегу в полной решимости ответить на любые просьбы о поддержке по теме обороны.
Президент Франции Эмманюэль Макрон провёл телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого пообещал нарастить поставки оружия Киеву "в ближайшие дни и недели".
"[Макрон] подтвердил, что поставки вооружений со стороны Франции продолжатся и будут увеличены в ближайшие дни и недели, как и поставки гуманитарной помощи", — говорится в заявлении на сайте Елисейского дворца.
Французский лидер заверил коллегу в полной решимости ответить на любые просьбы о поддержке по теме обороны. То же самое касается топлива, гуманитарной помощи, экономической и финансовой поддержки.
А ранее помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов выразил западным партнёрам Украины благодарность за поставленное вооружение, которое в итоге становится трофеями военных России и республик Донбасса.
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