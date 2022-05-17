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Регион
Опубликовано 17 мая 2022, 17:51
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Макрон пообещал Зеленскому новые поставки оружия "в ближайшие дни и недели"

Французский лидер заверил коллегу в полной решимости ответить на любые просьбы о поддержке по теме обороны.

Президент Франции Эмманюэль Макрон провёл телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого пообещал нарастить поставки оружия Киеву "в ближайшие дни и недели".

"[Макрон] подтвердил, что поставки вооружений со стороны Франции продолжатся и будут увеличены в ближайшие дни и недели, как и поставки гуманитарной помощи", — говорится в заявлении на сайте Елисейского дворца.

Французский лидер заверил коллегу в полной решимости ответить на любые просьбы о поддержке по теме обороны. То же самое касается топлива, гуманитарной помощи, экономической и финансовой поддержки.

В США испугались, что ВСУ могут продавать поставляемое Киеву оружие террористам на Западе
В США испугались, что ВСУ могут продавать поставляемое Киеву оружие террористам на Западе

А ранее помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов выразил западным партнёрам Украины благодарность за поставленное вооружение, которое в итоге становится трофеями военных России и республик Донбасса.

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Shutterstock, © Getty Images / John Moore

Андрей Бражников
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