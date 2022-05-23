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Регион
Опубликовано 23 мая 2022, 08:18
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ВКС РФ поразили узел связи украинской оперативно-тактической группы "Север"

Удар высокоточными ракетами был нанесён в районе населённого пункта Бахмут в ДНР. Там же был уничтожен зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", принадлежащий ВСУ.

Воздушно-космические силы России с помощью высокоточных ракет поразили четыре пункта управления и узел связи украинской оперативно-тактической группы "Север" в районе населённого пункта Бахмут в ДНР. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. В том же районе был уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ".

Кроме того, Конашенков отчитался об эффективных ударах по 48 районам сосредоточения живой силы и военной техники, а также шести складам боеприпасов в ЛНР в районах таких населённых пунктов, как Соледар, Соль, Бахмут, Берестовое, Закотное и Нырково.

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Ранее Минобороны показало видео ракетных ударов вертолётов Ка-52 по позициям ВСУ в лесу. Оптико-электронная станция, установленная на технике, позволяет обнаружить противника на расстоянии более десяти километров и нанести удар высокой точности.


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Алексей Берковиц
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