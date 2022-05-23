ВКС РФ поразили узел связи украинской оперативно-тактической группы "Север"

Удар высокоточными ракетами был нанесён в районе населённого пункта Бахмут в ДНР. Там же был уничтожен зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", принадлежащий ВСУ.

Воздушно-космические силы России с помощью высокоточных ракет поразили четыре пункта управления и узел связи украинской оперативно-тактической группы "Север" в районе населённого пункта Бахмут в ДНР. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. В том же районе был уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ".

Кроме того, Конашенков отчитался об эффективных ударах по 48 районам сосредоточения живой силы и военной техники, а также шести складам боеприпасов в ЛНР в районах таких населённых пунктов, как Соледар, Соль, Бахмут, Берестовое, Закотное и Нырково.