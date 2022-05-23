Украинские пленные рассказали, как офицеры ВСУ стреляли в спины дезертирам

Они призвали бывших однополчан сложить оружие и не выполнять преступные приказы командования.

Украинские военнопленные рассказали о методах ведения боя ВСУ. Видео © Минобороны РФ

Минобороны РФ показало очередные кадры допросов военнопленных ВСУ. Они рассказали, как командование обходилось с новобранцами, а за попытку сдаться или сбежать расстреливало.

"Отношение офицеров было такое, что нас просто считали как "пушечное мясо". Мы ехали, как говорило наше руководство, в Днепропетровск разрывать контракты. Были ребята, которые выпрыгивали на ходу или на остановке из машин, офицеры стреляли им в спины", — вспоминает украинский пленный.

Его слова подтверждает другой сдавшийся в плен боец ВСУ. Украинские командиры солдат не щадили, их бросали на передовую лишь для того, чтобы обнаружить, откуда работает российская артиллерия, говорит Валерьян Каспер. Стараясь скрыть слёзы, он добавляет, что чудом остался жив, и просит украинцев не идти воевать за киевское руководство.

"Если бы не сдался, я не знаю, где бы оказался. Даже тело бы не вернули. И это было бы горе не власти, а родителей... Хочу сказать украинским парням, кого призывают, — не надо. Вас просто кинут", — заключил военнопленный.