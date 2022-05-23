Москалькова просит Красный Крест помочь добиться посещения российских пленных на Украине

Она выразила надежду на то, что комитет не будет руководствоваться двойными стандартами, как это делают сейчас многие международные структуры, и отреагирует на её обращение.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Международному комитету Красного Креста (МККК) с просьбой помочь ей или её представителям посетить российских военнопленных, которых удерживают на Украине.

"Я в очередной раз обратилась к президенту Международного комитета Красного Креста Петеру Мауреру с просьбой предоставить информацию о российских военнопленных и помочь посетить их мне или моим представителям. Очень надеюсь на то, что моё очередное обращение не останется без внимания", — написала она в телеграм-канале.

Москалькова отметила, что будет очень горько, если такая уважаемая организация, подобно многим другим международным структурам, будет руководствоваться двойными стандартами в отношении российский военнопленных и откажет ей в помощи, забыв об универсальных принципах гуманизма. По словам омбудсмена, она неоднократно пыталась получить сведения о пленных, однако все её обращения остались без ответа. При этом Москва предоставила возможность МККК провести регистрацию украинских военных, покидающих "Азовсталь", заметила Москалькова. Благодаря этому комитет теперь может следить за судьбой пленных и сообщать об их состоянии родственникам.

"Ни мы, ни родные не знаем, кого из российских военнослужащих, находящихся на Украине, посещали представители МККК, в каком психологическом и физическом состоянии находятся наши люди, соблюдаются ли в отношении них положения Женевской конвенции, предоставляется ли им необходимая медицинская помощь", — сообщает Москалькова.