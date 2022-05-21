Вышедший с "Азовстали" украинский комбриг Волынский рассказал об иностранцах на комбинате

Волына утверждает, что на заводе в рядах украинских войск были иностранцы. Однако о высокопоставленных военных из других государств он не знает.

На металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе находились иностранные военные. Об этом заявил исполняющий обязанности командира украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (позывной — Волына), сдавшийся в плен.

Во время погрузки пленных в автобус Волыну спросили, были ли на территории завода иностранцы. Он ответил утвердительно.

"В составе подразделений Вооружённых сил Украины есть иностранцы", — признался он на видео, распространённом РИА "Новости".

Однако о высокопоставленных военных из других государств Волынский не знает. Но и категорично отрицать их наличие на территории Украины он тоже не стал.