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21 мая 2022, 04:51
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Вышедший с "Азовстали" украинский комбриг Волынский рассказал об иностранцах на комбинате

Волына утверждает, что на заводе в рядах украинских войск были иностранцы. Однако о высокопоставленных военных из других государств он не знает.

На металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе находились иностранные военные. Об этом заявил исполняющий обязанности командира украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (позывной — Волына), сдавшийся в плен.

Во время погрузки пленных в автобус Волыну спросили, были ли на территории завода иностранцы. Он ответил утвердительно.

"В составе подразделений Вооружённых сил Украины есть иностранцы", — признался он на видео, распространённом РИА "Новости".

Однако о высокопоставленных военных из других государств Волынский не знает. Но и категорично отрицать их наличие на территории Украины он тоже не стал.

Минобороны РФ показало видео с выходом последней группы боевиков с "Азовстали"
Минобороны РФ показало видео с выходом последней группы боевиков с "Азовстали"

Лайф сообщал, что территория завода "Азовсталь" в Мариуполе полностью освобождена. По данным Минобороны РФ, с 16 мая сдались в плен 2439 украинских военных. Сегодня же последняя группа в количестве 531 бойца вышла из катакомб наружу. Глава ведомства Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении комбината.

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© YouTube / ViNiNi

Артем Порвин
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