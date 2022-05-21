Кадыров призвал сидящих в Лисичанске и Северодонецке националистов сложить оружие

По мнению главы Чечни, отказом от продолжения боёв эти люди подтвердят, что Россия и Украина должны жить в мире и согласии.

Воюющим в городах Лисичанске и Северодонецке Луганской Народной Республики украинским националистам следует сложить оружие и подумать о семьях. С таким призывом выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Я очень прошу всех, кто сопротивляется в Северодонецке, Лисичанске, вокруг этих населённых пунктов, чтобы они одумались и сложили оружие, пока их не загнали в угол, пока их не уничтожили, не ранили. У них дома семьи, дети, жёны ждут", — сказал Кадыров в вечернем обращении в своём телеграм-канале.

Он отметил, что, отказавшись от боёв, эти люди смогут подтвердить, что Россия и Украина должны жить в мире и согласии.