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Опубликовано 20 мая 2022, 23:20
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Кадыров призвал сидящих в Лисичанске и Северодонецке националистов сложить оружие

По мнению главы Чечни, отказом от продолжения боёв эти люди подтвердят, что Россия и Украина должны жить в мире и согласии.

Воюющим в городах Лисичанске и Северодонецке Луганской Народной Республики украинским националистам следует сложить оружие и подумать о семьях. С таким призывом выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Я очень прошу всех, кто сопротивляется в Северодонецке, Лисичанске, вокруг этих населённых пунктов, чтобы они одумались и сложили оружие, пока их не загнали в угол, пока их не уничтожили, не ранили. У них дома семьи, дети, жёны ждут", — сказал Кадыров в вечернем обращении в своём телеграм-канале.

Он отметил, что, отказавшись от боёв, эти люди смогут подтвердить, что Россия и Украина должны жить в мире и согласии.

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Лайф напоминает, что ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что освобождение ЛНР близится к завершению. ВСУ, пытаясь задержать продвижение российских войск, используют мирных жителей в качестве живого щита.

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ТАСС / Елена Афонина

Артем Порвин
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