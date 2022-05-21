Западная пресса начинает признавать победу России и готовит некий "мирный план" Политолог Дмитрий Родионов — о том, что страны ЕС начали признавать перелом в военной операции России на Украине и тут же озаботились невыгодным для нашей страны соглашением о мире. 68731 68731 Украинские военные, сдавшиеся в плен с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. 18 мая 2022 года. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Италия предложила поэтапный план мирного урегулирования на Украине, выполнение которого должно начаться с прекращения огня и завершиться договором по "оспариваемым территориям" и общим многосторонним соглашением о гарантиях безопасности в Европе. Об этом пишет газета La Repubblica.

Сообщается, что проект подготовлен МИД Италии при участии председателя правительства. Накануне министр иностранных дел Луиджи Ди Майо ознакомил с ним генсека ООН Антониу Гутерриша и представителей стран G7. Стоит отметить некоторую активизацию итальянского премьера в процессе урегулирования украинского кризиса. На прошлой неделе Марио Драги посетил США, где в ходе встречи с президентом США Джо Байденом обсудил в том числе и Украину.

— Италия стремится к миру, поэтому я попросил президента Байдена позвонить президенту России Путину, — цитирует выступление главы правительства Corriere della Sera. — Я попросил мира у Путина, но нашёл стену. Мне больше повезло в Вашингтоне, когда я разговаривал с президентом Байденом, я сказал ему, что, может быть, Путин просто хочет услышать от него пару слов, и я сказал ему позвонить Путину. Предложение оказалось более удачным, потому что на следующий день не он, а американский и российский министры обороны услышали друг друга, — рассказал политик.

Едва ли разговор Сергея Шойгу с Ллойдом Остином можно назвать заслугой Драги, но он, несомненно, попытается записать его себе в актив. В чём причина этой активности? Безусловно, многим европейским политикам не из числа непримиримых противников России не дают покоя лавры французского президента Эмманюэля Макрона, который сегодня является едва ли не единственным человеком, пытающимся играть миротворческую роль.

Очевидно, что кое-что заставляет европейских политиков торопиться успеть сыграть свою роль. Это осознание временности конфликта, того, что Россия выйдет из него победительницей, и уже скоро. Помните, как в прошлом месяце британский премьер Борис Джонсон неожиданно публично признал, что Российская армия одерживает верх в сражении за Донбасс? Это тогда прозвучало вызывающе для общеевропейского истеблишмента, уверявшего своих граждан, что Украина обязательно победит "агрессора".

Судя по всему, капитуляция остававшихся в мариупольской "Азовстали" украинских военных заставила многих европейцев поверить в то, что побеждает всё же Россия. Хотя нашлись и те, кто подхватил киевскую пропагандистскую агитку об "эвакуации". Так, эстонский канал ETV заявил, что Киев "эвакуировал последних оставшихся солдат в Новоазовск", опустив информацию о том, кому принадлежит этот город.

Та же Corriere della Sera описала ситуацию куда более правдиво: "Военнопленные, уголовники, заложники ждут обмена?" Судьба сдавшихся украинских бойцов "Азовстали" до сих пор остаётся весьма неопределённой.

— Судьба сотен украинских солдат, закончивших недели сопротивления на сталелитейном заводе "Азовсталь" в Мариуполе, остаётся неясной после того, как боевики сдались и были доставлены на территорию, контролируемую Россией. Заместитель министра обороны Украины сообщил, что их обменяют, но некоторые российские официальные лица заявили, что их могут судить или даже казнить, — пишет британская The Guardian, "забыв", правда, что в России уже почти 30 лет действует мораторий на смертную казнь. Но это не главное. Главное, что британцы не питают иллюзий относительно "победы" Украины.

Российские войска наступают на Луганск (имеется в виду, очевидно, бывшая Луганская область), а восток Украины находится под обстрелом, сообщает BBC. Полный захват Мариуполя стал крупнейшей победой России с самого 24 февраля и даст Москве полный контроль над побережьем Азовского моря, отмечается в материале канадской вещательной корпорации CBC.ca. Россия рискует стать сильнее, уверены канадские журналисты.

Война на Украине усложняется, а Америка не готова, признаёт даже The New York Times, всё это время бывшая американским рупором антироссийской пропаганды.

— Решающая военная победа Украины над Россией, в результате которой Украина вернёт себе всю территорию, захваченную Россией с 2014 года, не является реалистичной. Хотя планирование и боевые действия России были на удивление небрежными, Россия остаётся слишком сильной, а г-н Путин вложил слишком много личного престижа во вторжение, чтобы отступить, — утверждает NYT.

Ранее в этом же издании вышла статья под названием "Несмотря на неудачи, русские удерживают большую часть востока Украины", авторы которой признают, что Россия "добивается успехов на местах", и речь вовсе не об успешном отражении украинских контратак (как это подаётся в американских СМИ), а о продвижении российских войск. В материале также перечисляются успехи ВС России: сухопутный коридор на Крым, блокада Чёрного моря и подрыв экономического потенциала Украины.

Разумеется, все указанные материалы содержат традиционные для Запада формулировки о "российской агрессии", "донбасских сепаратистах" и "сражающейся за свободу Украине" и перемешиваются с очередными "сенсационными подробностями казни в Буче" и прочими фейками.

Можно, конечно, часть из них (особенно в американских СМИ) списать на внутреннюю политическую борьбу, в которой Россия и Украина оказываются просто предлогами для обвинений оппонентов, но очевидно, что врать о "неизбежной победе Украины" становится всё сложнее.

И понятна суетливость европейцев, стремящихся навязать Москве свои условия, пока она не завершила спецоперацию на своих. Предложенный Италией план, по сути, представляет собой очередную реинкарнацию "Минска", суть которого — добиться прекращения огня (что будет выставлено в качестве грандиозной победы европейских политиков), а дальше — навязать России бесконечные переговоры, цель которых — "замотать" денацификацию и демилитаризацию Украины.

Согласно документу, предполагается демилитаризация линии фронта с последующими международными переговорами о статусе Украины — её нейтральности при гарантиях безопасности. Данный статус также должен предполагать беспрепятственное вхождение в ЕС.

Далее при международном посредничестве предлагается обсуждать "территориальный спор" России и Украины, что предполагает полную автономию Крыма и Донбасса при гарантиях прав на языковую и культурную принадлежность, установлении полного самоуправления и самостоятельного обеспечения безопасности, но при сохранении территориальной целостности Украины и утверждении её международно признанных границ.

Европа пытается закрыть глаза на то, что для России это решённые вопросы. И никто не собирается возвращать ни Крым, ни Донбасс, ни другие уже освобождённые области киевскому режиму. Европейские элиты убедились, что Москва может и добьётся своего. Если ещё нет, устраивайтесь поудобнее и смотрите дальше!

Украинские военные, сдавшиеся в плен с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ Почему мировая пресса только на четвёртый день капитуляции полка "Азов" начала признавать победу России? 0 Европа плохо учит уроки истории Европейские СМИ пребывают в огромной растерянности Слишком быстро Россия сломала стереотипы европейцев

Авторы Дмитрий Родионов