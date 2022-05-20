За манифестом Эрдогана начали подтягиваться другие страны: К чему это приведёт Журналист Игорь Мальцев — о том, как военный альянс споткнулся о претензии Анкары и чем придётся пожертвовать Вашингтону, чтобы протащить в него скандинавов. 73648 73648 Реджеп Эрдоган. Обложка © Getty Images / Chris J Ratcliffe

Весенний праздник "А давайте теперь все вступим в НАТО" шагает по Европе. Теперь мы видим, как то, что начиналось с разговоров, что "НАТО ни на дюйм не продвинется на Восток", превращается в уничтожение нейтрального статуса Швеции и Финляндии на расстоянии артиллерийского выстрела от Санкт-Петербурга. И только не надо всё списывать на украинскую кампанию. Не надо путать причину и следствие. Военно-политический блок делает то, что давно задумал, это и вызвало реакцию со стороны России. Оказалось, НАТО на Украине — это вовсе не городская легенда, как нам пытались рассказать оппозиционные СМИ, а вполне реальный рабочий план.

И ситуация развивается стремительно, особенно с тех пор, как господин Эрдоган показал всему миру, как надо из любого процесса получать максимальное количество дивидендов для своей страны. Вы уже, конечно, прочитали, что именно Турция накануне сказала "нет" вступлению новых членов на Севере, но вряд ли услышали перечень требований, которые руководитель соседней с нами страны выдвинул в качестве условий.

Дело даже не в террористических, по его мнению, ячейках Курдской рабочей партии в данных странах. Там речь идёт о закупках новейших истребителей, снятии санкций за Сирию и прочее. Список большой. И нет особых сомнений, что, ради того чтобы ещё раз насолить России, Евросоюз, который всё больше напоминает политическое крыло НАТО, пойдёт Эрдогану навстречу, стиснув зубы. Просто так Турцию из НАТО не выпишешь. Это вторая по величине армия блока, членом организации (постарше многих новых и резвых будет) является аж с 1952 года.

Но дело в том, что Эрдоган запустил цепочку событий. И теперь (следите за руками) "президент Хорватии Зоран Миланович намерен использовать право вето и заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО по примеру Турции". Об этом сообщает Associated Press.

У Милановича возник спор с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем по поводу того, стоит ли поддержать заявки скандинавских стран на вступление в альянс. Ранее Миланович заявил о намерении поговорить с послом республики при НАТО Марио Нобило, чтобы тот проголосовал против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, пока не будет решён вопрос с реформированием избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине.

А ровно за несколько часов до этого Сербия, которая идёт по тонкой грани между симпатиями избирателя к России и желанием элиты припасть к бюджетам ЕС, также осознала, что может решить много своих проблем, если на манер Турции будет продавать своё "да" или своё "нет", даже не будучи членом НАТО.

Вот как раз при появлении активности в Сербии произошло любопытное событие: руководство косовских албанцев тут же оказалось за океаном на приёме в Госдепе США, где его тоже начали консультировать по поводу приёма в НАТО. А на самом деле — как торпедировать ненужную активность Сербии по тонким вопросам. Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан встретился в Вашингтоне с премьер-министром Косова Альбином Курти. То есть в НАТО уже под ловлю рыбки в мутной воде собрались даже такие фейковые страны, как Косово. Удивительны дела твои, Господи. Но никто ничего другого и не ожидал.

Итак, Турция хочет своего, Хорватия — своего. И Сербия тоже. И все они хотят совершенно противоположных вещей, что активно складывается в картину европейского внутреннего хаоса, которым пытается рулить Брюссель. Пока Еврокомиссия, понимая, что вопрос НАТО вносит раскол в Евросоюз, думает над тем, как деньгами погасить тлеющее пламя. Как всегда, деньгами Германии, что уже не может понравиться самой Германии, потому что местный налогоплательщик уже слегка устал от того, что все проблемы Евросоюза ложатся исключительно на его плечи.

Речь сейчас идёт о том, что у ряда стран – членов НАТО есть претензии к ЕС, которые они на примере Турции могут попытаться и уже пытаются решить путём того, что европейские газеты называют шантажом. А ведь ещё не высказывалась, например, Греция, у которой старый и довольно скандальный конфликт с Турцией по многим вопросам. А скандальный он потому, что в ходе решения этих вопросов одна страна НАТО стреляет по другой стране НАТО вполне натовскими боеприпасами на самом юге Евросоюза. И у Греции, кстати, есть история успеха: она вполне успешно заблокировала вступление в НАТО такой страны, как Македония, в 2008 году. И никто даже не пикнул.

Фото © Shutterstock Смогут ли США уговорить Турцию и Хорватию не противодействовать включению в НАТО новых стран? 0 Нет, потому что за Анкарой и Загребом последуют другие "шантажисты". Вряд ли, слишком высокая плата за согласие. Возможно, если США придумают, как наказать Эрдогана и Милановича.

Авторы Игорь Мальцев