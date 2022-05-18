Как Анкара собирается поживиться за счёт Финляндии и Швеции и подставить Калининград Политолог Дмитрий Родионов — о том, почему Эрдоган идёт вразнос и мстит Западу за все обиды последних лет, и о том, готовы ли США исполнить его хотелки ради создания угрозы Калининграду. 28518 28518 Реджеп Эрдоган. Обложка © Shutterstock

Турция значительно расширила список требований в обмен на одобрение включения Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщают в ряде СМИ. Напомню, ранее стало известно, что Анкара хочет, чтобы Стокгольм и Хельсинки выдали 33 "террористов из РПК", однако те отказались. Очевидно, отказ спровоцировал турецкие власти на ужесточение требований.

Теперь помимо уже объявленного Анкара хочет от Швеции и Финляндии публичного порицания курдских формирований и признание Рабочей партии Курдистана террористической организацией. Кроме того, требует от стран-кандидатов снятия ограничений на поставку оружия, которые действуют с 2019 года из-за операции Турции в Сирии.

Требования Анкары адресованы не только этим двум странам, но и США, с которыми в последнее время у Турции накопилось множество разногласий, в том числе в плане военно-технического сотрудничества. В частности, Турция хочет возвращения F-35 и снятия санкций за покупку российских C-400.

По версии СМИ, официальное согласие Турции на возвращение в НАТО Греции в 1980 году теперь рассматривается как ошибка, которую турецкое руководство не хотело бы повторить со скандинавскими странами. Однако сравнивать ситуацию с греческой неправильно. Между Афинами и Анкарой старинная экзистенциальная вражда и территориальный спор за Кипр. Ничего близкого ни со Швецией, ни с Финляндией нет.

Швеция и Финляндия долгие годы позиционировали себя как мировые центры демократии и толерантности. Турция же всегда воспринималась ими как авторитарный режим, который всегда подвергался острой критике. Логично, что именно эти две страны с 80-х годов прошлого века стали основным прибежищем для политэмигрантов из Турции, в первую очередь крупных курдских общин.

Суммарная численность курдского населения в обеих странах составляет почти сто тысяч человек. В шведском парламенте как минимум шесть депутатов имеют курдские корни. А после неудачного переворота в Европу уехало множество тех, кого власти Турции подозревали в участии в заговоре. И осели они в основном в Швеции и Финляндии. Анкара тогда открыто назвала эти страны "гостевым домом для террористических организаций".

Все эти годы никаких возможностей повлиять на них не было. И внезапно она представилась, так как Хельсинки и Стокгольм оказались в зависимости от Анкары: без её согласия их не возьмут в НАТО.

Стоит отметить, что для Турции курдский вопрос, как и проблема невыдачи сторонников Гюлена, — это вопрос национальной безопасности. Поэтому рассчитывать на то, что Эрдоган отступит, не стоит. Об этом свидетельствует его крайне жёсткая риторика: "Не ездите к нам, не просите и не обижайтесь!"

Как пишет Sabah, Турция планирует передать Финляндии и Швеции манифест с условиями, среди которых: уточнение позиции Хельсинки и Стокгольма по статусу РПК (Анкара требует признать её террористической); прекращение поддержки курдских формирований под предлогом борьбы с ИГ*; избегание контактов с руководством РПК; пресечение дезинформации от сторонников "Хизмета" (организация Гюлена); ускорение процедуры экстрадиции "террористов" по запросу Анкары; отказ от "противоречащих духу альянса" действий, направленных против безопасности Турции; инициатива по созданию механизма тесного сотрудничества с Анкарой в сфере борьбы с терроризмом; блокировка банковских счетов "террористических организаций" и предотвращение сбора средств под видом НПО.

Серьёзный список. Очень трудно представить себе, что Эрдоган готов смягчить требования. Пока мы видим тенденцию к их ужесточению, равно как и то, что власти Финляндии и Швеции пойдут на их выполнение, фактически отказавшись от своих ценностей и вызвав немало вопросов у избирателей.

Кроме попытки разобраться с курдами и гюленистами Эрдоган, кажется, увидел возможность решить проблемы с санкциями против своего ВПК, вызванными его деятельностью в Сирии и покупкой российских С-400.

Напомню, в 2019-м страны Европы ввели запрет на поставки военной продукции Турции из-за начала военной операции "Источник мира" против курдов на северо-востоке Сирии. А через год Вашингтон применил против Анкары санкции согласно закону о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA) из-за покупки Турцией С-400 и неоднократного отказа в ответ на требования США не приобретать их. В США считают, что использование российских комплексов представляет серьёзные риски для обороны НАТО и F-35 в частности.

Помимо этого, Турция была исключена из консорциума F-35 Joint Strike Fighter, а поставки самолётов, уже оплаченные Анкарой, были заблокированы. Параллельно Конгресс ввёл де-факто эмбарго на поставки оружия Турции.

Санкции США окончательно подорвали способность партнёрства между Европой и Турцией разрабатывать передовые оружейные платформы, сделали невозможными как поставку в Турцию определённых компонентов (особенно продукции двигателестроения, необходимой для производства БПЛА и танков — проект танка "Алтай" был отложен в долгий ящик), так и реэкспорт Турцией продукции, содержащей американские подсистемы. Таким образом, под ударом оказался контракт компании Turkish Aerospace Industries с Пакистаном на поставку 30 вертолётов T129 стоимостью полтора миллиарда долларов. Помимо этого, теперь требуется новое разрешение на экспорт для любого оборудования или его части, которые возвращаются в США для модернизации.

Всё это не только подрывало оборонную промышленность Турции, но и оборонный потенциал всего военного альянса, тем более что стремление наказать Анкару за покупку российских ЗРС фактически подталкивало её к поиску других оружейных поставщиков, в том числе к расширению сотрудничества с Москвой. Поэтому был подписан контракт на поставку второго комплекта комплексов. Кроме того, Эрдоган даже пригрозил купить российские истребители вместо американских.

Надо понимать, что покупка российских ЗРС турками была не просто ответом на участие американцев в попытке госпереворота, она имела вполне объяснимые военные причины: комплексы нужны для обеспечения безопасности. Дело в том, что Турция давно жаловалась на то, что интеграция страны в противоракетный щит НАТО была недостаточной и значительная часть восточных территорий оказывалась вне зоны действия ПВО альянса. К тому же, как говорил Эрдоган, им бы "не пришлось покупать С-400", если бы американцы продали Patriot.

Причин отказа американцев поставить свои системы может быть несколько: они не видят Турцию стратегическим партнёром, не желают её военного усиления в регионе. Для американцев это вопрос принципа: отступник должен быть наказан любой ценой. Такой же вопрос принципа для Эрдогана: ему нужно показать, что он не подчинённый Вашингтона, что с ним надо считаться.

Именно поэтому он не пошёл и не пойдёт на отказ от российских систем. Но помимо политического аспекта есть и военно-стратегический: отказ от них создаст значительную брешь в безопасности страны, которую никто не компенсирует, а это недопустимо. Так что причины не сдаваться у Эрдогана куда более весомые. Но и американцы сдаваться не привыкли.

Ситуация с С-400, не поставленными Анкаре истребителями и введёнными санкциями несколько лет казалась абсолютно тупиковой, учитывая готовность обеих сторон стоять до конца. И внезапно Эрдоган увидел возможность применить против оппонента "удушающий приём" и немедленно за него ухватился.

Если бы речь шла только о курдах, скорее всего, Вашингтон смог бы надавить на Стокгольм и Хельсинки. Вытирание ног о принципы можно было бы объяснить "русской угрозой" и необходимостью срочно вступать в НАТО любой ценой. Но теперь вопрос стоит в необходимости перешагнуть уже через собственные, американские принципы. Так что США придётся решать для себя крайне сложную задачу.

Обозреватель американского портала 19Fortyfive Майкл Рубин уже требует наказать Турцию за наглость, исключив её из НАТО. Но это будет уже слишком болезненный удар по альянсу, который никакие Финляндия и Швеция не смягчат. Но и пойти Эрдогану навстречу означает пустить глубокую трещину по непререкаемому авторитету США, являющемуся фундаментом НАТО.

Сколько продлится торг американцев с турками, не может предсказать никто. Как и то, чем он закончится. Через год в Турции выборы и, наверняка, Вашингтон попытался бы воспользоваться этим для смены власти в Анкаре. А решение по поводу Финляндии и Швеции надо принимать сейчас, во всяком случае до осени, когда нынешняя американская администрация сама может потерять контроль над Конгрессом. Процесс милитаризации Балтики неожиданно становится интересным и совершенно непредсказуемым.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Получится ли у Эрдогана наряду с военными вопросами решить политические? 0 Вашингтону нечего терять, он согласится на оружие и продавит скандинавов. Европа будет сопротивляться. Торг будет коротким: Вашингтон сломает Эрдогана или он будет смещён.

Авторы Дмитрий Родионов