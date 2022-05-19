Почему "херои" Азова Зеленскому оказались не нужны Политолог Геннадий Владимиров — о том, почему в каннской речи бывшего кавээнщика главным сопротивленцам его страны досталось лишь 40 секунд и в чём выгода Киева от их сдачи России. 38655 38655 Украинские военнослужащие, блокированные на территории комбината "Азовсталь". Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Так проходит подземная слава. Киев после легенды о "небесной сотне" готовил легенду о "подземной тысяче" с "Азовстали", но что-то пошло не так. Россия отказалась штурмовать подвалы и убивать всех сидельцев.

В Киеве росло разочарование. Ведь это только в кричалках "херои" не умирают. В реальности Зеленскому они живые ни к чему — легенду проще делать из мёртвых. 300 спартанцев разве выжили? Но азовцы не просто выжили, а ещё буднично промаршировали в плен, потому что еда закончилась. Теперь они гибридно захватывают территорию ДНР в автозаках.

Причём этих оборванных, немытых и деморализованных военнопленных Киев называет "эвакуированными". Эвакуированными в тюрьму?

Да, остатки легенды не реанимировать. Они нужны либо победившими, либо мёртвыми. Ну а раз ни то, ни другое… Короче, для Зеленского образовалась очередная неудобная ситуация. Врать миру, который видит, как азовцы сдаются в плен, что это гордая эвакуация, — ох какое недостойное для лидера страны дело.

Это факап покруче выступления на открытии Каннского кинофестиваля — бывший клоун выступает перед действующими лицедеями, предваряя недельку развлекалочек и красных дорожек со старлетками, пока его чумазые "воины" в крови и экскрементах выползают из нор "Азовстали".

Журналисты уже подсчитали: Зеленский о бойцах "Азовстали" говорил всего 40 секунд. 40 секунд "славы" и ложь про "эвакуацию" — это всё, что достанется тем, кто решил рисковать жизнью за киевскую власть и химеру "украинства".

Азовцы уже посылали в Киев гневные филиппики — они требовали от Зеленского силовой поддержки, но даже моральной особо не получали. У Зеленского вообще с этими ребятами были непростые отношения — они уже не раз обещали разобраться со смехачом из КВН, если он не будет делать то, что они считают нужным.

Зеленский не мог не понимать, что они не шутят, — у него за спиной вечерние телешоу, а у них — фронт АТО в Донбассе. И, конечно, все понимали, чего стоят на Украине нынешние "херои" в медийном пространстве.

А помните, были такие "киборги"? Они защищали донецкий аэропорт. Про них даже фильм на Украине сняли, несгибаемые герои, которые никогда не сдаются. "Киборги" не сдавались, пока их не стали штурмовать. И батальоны Моторолы и Гиви тогда уничтожили нахваленных Киевом "киборгов" за один день.

Что тогда сказали на это в Киеве? Ничего не сказали. Легенда о "киборгах" уже была создана и завершена, кино снято. Что ещё сказать? Неприятно, конечно, получилось, что никто не выжил, но хватит об этом, Украина же понад усе! И так далее.

А помните, была такая "хероиня" Надя Савченко? Её портрет ещё в Раде повесили, потому что злые москали её судили в России. В Раде клялись её именем, считали дни в застенках, обещали отомстить…

И вдруг злые москали её вернули в Киев. И как-то сразу стало с ней неуютно, она же всерьёз почувствовала себя "хероиней", она и говорить стала, и вопросы задавать. В общем, теперь уже Киеву пришлось Надю посадить. И как-то все разом забыли о том, что за "подвиги" Надя совершала.

А помните, был такой "гениальный" кинорежиссёр Олег Сенцов, который ещё хотел памятник Ленину в Крыму подорвать, за что и присел на скамью в России? Его портреты тоже висели в Раде, его тоже несгибаемым "хероем" называли. И даже на Каннском фестивале его поминали, хотя что за "кино" снял Сенцов, никому не ведомо. Сенцова тоже вернули. И кто теперь, кроме профессиональных журналистов, эту фамилию вспомнит?

Сам Сенцов уже не может вспомнить, что он "кинорежиссёр", потому что никакого нового фильма он снять не может. Ему никто денег не даёт. Потому что таланта у него нет, а слава "хероя" была да сплыла. В жестокой медийной войне Украина легко списывает своих, если они не приносят медийной же прибыли.

Точно то же самое мы наблюдаем сегодня в Мариуполе. Военные преступники запрещённого в России "Азова"* массово сдаются в плен, и последняя надежда Киева на возможность их обмена тает на глазах. Слишком много на азовцах крови с 2014 года. И теперь они должны начать говорить на суде в Донецке ли, в Ростове. И эти признания Киеву точно будут неприятны, это не сладостная речь на открытии Каннского кинофестиваля, это признания в военных преступлениях.

И пока в Киеве лихорадочно думают, как свести на нет историю с "Азовом"*, кадры со сдавшимися упырями, которые терроризировали Мариуполь, демонстрируют нам, что зло наказуемо. И мы можем смотреть в эти пустые глаза грязных "хероев" и понимать, что зло в этой части мира побеждено, что сила наша в правде, а не лжи этих ребят с наколотой свастикой.

Но сколько ещё зла предстоит истребить, чтобы освободить от этой выползшей из преисподней нечисти некогда хорошую и добрую Украину?

Автобусы со сдавшимися украинскими военнослужащими выезжают с территории завода "Азовсталь" в сопровождении российских военных. Фото © ТАСС / ЕРА / ALESSANDRO GUERRA Почему сдачу "Азова"* преследует гробовое молчание в мировой прессе? 0 Это перелом в операции, и западные СМИ не спешат признавать победу России Запад не отошёл от облома Политтехнологи США не придумали, как повернуть эту ситуацию в свою пользу

Авторы Геннадий Владимиров