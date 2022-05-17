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Регион
Опубликовано 17 мая 2022, 09:47
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ЛНР: В котёл под Северодонецком и Лисичанском попало около 16 тысяч солдат ВСУ

Основной задачей бойцов было уничтожение объектов инфраструктуры, обеспечивающих жизнеобеспечение, а также запугивание мирных жителей, считают в МИД республики.

Группировка из около 16 тысяч украинских солдат и наёмников находится в котле под Северодонецком и Лисичанском. Об этом в эфире Первого канала рассказал помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.

"Тысяч 15–16 в полном объёме будет", — так он ответил на вопрос о численности войск противника в данных населённых пунктах.

Кроме того, он выразил мнение, что основной задачей украинских бойцов является уничтожение объектов инфраструктуры, обеспечивающих жизнеобеспечение, а также запугивание мирных жителей. Также он считает, что военные получили приказ не покидать данные объекты.

"Точно так же, когда в Рубежном взяли пленных: они сказали, что неоднократно обращались к командованию, но им запретили выходить, сказали стоять насмерть. А командиры высокого ранга давно убежали, ещё месяц назад", — заключил Киселёв.

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Ранее Минобороны РФ показало видео сдачи в плен сотен украинских военных с "Азовстали". За сутки сложили оружие и вышли с предприятия 265 бойцов, в том числе 51 тяжелораненый, уточнили в ведомстве.

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ТАСС / Ковалев Петр

Оксана Попова
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