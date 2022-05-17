ЛНР: В котёл под Северодонецком и Лисичанском попало около 16 тысяч солдат ВСУ

Основной задачей бойцов было уничтожение объектов инфраструктуры, обеспечивающих жизнеобеспечение, а также запугивание мирных жителей, считают в МИД республики.

Группировка из около 16 тысяч украинских солдат и наёмников находится в котле под Северодонецком и Лисичанском. Об этом в эфире Первого канала рассказал помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.

"Тысяч 15–16 в полном объёме будет", — так он ответил на вопрос о численности войск противника в данных населённых пунктах.

Кроме того, он выразил мнение, что основной задачей украинских бойцов является уничтожение объектов инфраструктуры, обеспечивающих жизнеобеспечение, а также запугивание мирных жителей. Также он считает, что военные получили приказ не покидать данные объекты.

"Точно так же, когда в Рубежном взяли пленных: они сказали, что неоднократно обращались к командованию, но им запретили выходить, сказали стоять насмерть. А командиры высокого ранга давно убежали, ещё месяц назад", — заключил Киселёв.