Пленный британский наёмник рассказал об отправке в Бучу после ухода российских военных
Из интервью иностранного бойца следует, что на момент его визита на окраины украинского города "всё выглядело нетронутым".
Сдавшийся в плен на Украине британский наёмник Эндрю раскрыл подробности того, как его вместе с другими солдатами-соотечественниками отправили на окраины Бучи "где-то 3–5 апреля".
"Нас отправили в Бучу после того, как оттуда ушли русские. Там я смог пообщаться с местными. В самой Буче мы не были, только на её окраинах", — рассказал Эндрю RT.
Боец из Великобритании подчеркнул, что на тот момент местность выглядела "нетронутой", без следов сражений. Хотя было это, по его утверждениям, "где-то 3–5 апреля".
Напомним, на Западе и Украине распространили фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в городе Буче. Там 3 апреля распространили видео с телами на улицах якобы в качестве доказательства. Минобороны РФ опровергло все обвинения. Оказалось, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта, а вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Путин со своей стороны неоднократно называл события в Буче фейком и сравнил с провокациями в Сирии.