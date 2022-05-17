Пленный британский наёмник рассказал об отправке в Бучу после ухода российских военных

Из интервью иностранного бойца следует, что на момент его визита на окраины украинского города "всё выглядело нетронутым".

Сдавшийся в плен на Украине британский наёмник Эндрю раскрыл подробности того, как его вместе с другими солдатами-соотечественниками отправили на окраины Бучи "где-то 3–5 апреля".

"Нас отправили в Бучу после того, как оттуда ушли русские. Там я смог пообщаться с местными. В самой Буче мы не были, только на её окраинах", — рассказал Эндрю RT.