Как офицер СБУ Шевчук призывает пытать и расстреливать прорусских жителей Северодонецка 12 участников движения "Патриоты — За жизнь" попали в плен в начале марта. Их морят голодом, пытают, калечат. Некоторые уже убиты. К этому может быть причастен сотрудник СБУ Вячеслав Шевчук. Кто он? 24999 24999 Коллаж © LIFE. Фото © Anadolu Agency via Getty Images / Narciso Contreras, © Facebook / Вячеслав Шевчук

— Члены движения "Патриоты — За жизнь", которое возглавляет предатель Илья Кива, — это позор. Их тут группа была дюжина человек. Они ждали Русского мира, поехали в Киев ставить маячки. И поэтому буквально несколько дней назад шесть их трупов были найдены у лесопосадки. Они расстреляны без суда и следствия, были казнены. И так будет с каждым! — пообещал офицер СБУ Вячеслав Шевчук на стриме в "Фейсбуке"*.

Вячеслав Шевчук хвалится казнями над гражданскими украинцами и угрожает русским. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в России) / Вячеслав Шевчук

Единственное, о чём жалел украинский спецслужбист, это что нельзя выложить в соцсеть фотодоказательства казни, забанят. Всех желающих посмотреть снимки убитых, он позвал в один из телеграм-каналов. Отдельное приглашение было адресовано матерям и жёнам казнённых. "Может быть, узнают трупы", — ухмылялся Вячеслав Шевчук, подчёркивая свою ненависть. "Все русские — моральные уроды, страна придурков, толпа никчёмных недоумков", — сыпал он проклятиями.

Пыточный конвейер

В телеграм-канале, который рекламировал Шевчук, действительно есть шокирующие фото. Активистов движения "Патриоты — За жизнь" долго и жестоко пытали, прежде чем убить. Лица обезображены, головы проломлены, их избивали и не давали умереть сразу, чтобы продлить мучения. Учитывая, что, по словам Шевчука, убиты шестеро из двенадцати, выжившие до сих пор находятся в плену.

Снимки изувеченных прорусских активистов тут же перепостил в своём телеграм-канале азовец Максим Жорин. Их смерть его смешит, он глумится:

— 7 марта они исчезли, а теперь вот появились на фото. Выглядят так себе [весёлый смайлик]! Не удивлюсь, если следствие выяснит, что они сами выстрелили в свои тупые головы, когда поняли, насколько были ***, — веселился Максим Жорин.

В телеграм-каналах азовца Жорина и эсбэушника Шевчука общий контент, одни и те же эксклюзивы. То же самое можно сказать и о телеграме журналиста Юрия Бутусова. Есть и другие связанные каналы, в том числе закрытые, куда пускают только с одобрения модераторов. Все они недавно распространяли ролик, как двое изнурённых пленников клянутся в верности Украине и отрекаются от России. Они дистрофического вида, головы в пакетах, глаза перемотаны скотчем. Якобы это два российских гвардейца из 2-й Таманской дивизии, взятые в плен под Изюмом. На других видеозаписях, которые тиражировала сетка Вячеслава Шевчука, якобы молит о пощаде русский, раненный под Сиротином.

Не исключено, что это активисты движения "Патриоты — За жизнь", которых под пытками заставили играть роль российских военных.

Контент, который публикует в сетке телеграм-каналов эсбэушник Вячеслав Шевчук. Фото © Телеграм-канал / Бутусов Плюс, Телеграм-канал / Восток новости

Палач, который появляется в видеороликах со скрытым лицом, говорит на чистом русском. Нет акцента и у Вячеслава Шевчука.

Спецзадание спецслужбиста

Северодончанину Вячеславу Шевчуку 50 лет. Он учился в Калининградском пограничном институте ФСБ, затем в Каменец-Подольском военно-инженерном командном училище на Украине и ещё три года — в харьковском филиале Национальной академии госуправления. Подписчикам в "Фейсбуке" Шевчук представляется польско-украинским бизнесменом, бывшим офицером Луганского погранотряда и ветераном АТО из батальона "Айдар"**.

В телепередачах Вячеслав Шевчук представляется простым ветераном АТО. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в России) / Вячеслав Шевчук

Сейчас Шевчук ежедневно ведёт воинственные стримы в "Фейсбуке": жонглирует фактами, сочиняет фейки, оскорбляет Российскую армию. Часто он обращается непосредственно к пророссийски настроенным северодончанам с посылом: "Сидите тихо, убьём".

Призывы к расправе над чиновниками Луганской области в телеграм-канале, связанном с эсбэушником Вячеславом Шевчуком. Фото © Телеграм-канал / Луганщина

В сетке его телеграм-каналов контент жёстче. Кроме кадров пыток там распространяются призывы к расправе над "предателями". Такой ярлык вешается на всех без исключения чиновников Луганской области, кто не стал выступать против Российской армии, а продолжил работу на благо мирных жителей.

В Северодонецке прямо сейчас военные ВСУ отказываются воевать, массово сдаются силам ЛНР и ДНР. Шевчук и его соратники пытаются сорвать этот процесс и спровоцировать больше жертв. Самая свежая новость из его сетки каналов: пойман житель посёлка Красный Луч, сотрудничавший с Российской армией.

Вячеславу Шевчуку в пропаганде и угрозах помогают азовец Максим Жорин, киевский журналист Юрий Бутусов, а также Руслан Горбенко (бывший депутат Луганского горсовета, ныне нардеп Верховной рады от партии "Слуга народа" из Комитета по реинтеграции временно оккупированных территорий).

Хозяин рынка

По данным Лайфа, после АТО Вячеслав Шевчук занимался криминалом и крышевал в родном городе продовольственные рынки. Сейчас на него зарегистрированы оптовый магазин и производство одежды. Также он владеет зданием универсального рынка и парковкой на улице Науки, 22. Эту недвижимость Шевчук сдаёт в аренду.





У Вячеслава Шевчука три квартиры в Северодонецке на улице Гагарина: № 63 в доме 108, № 93 в доме 78а, № 119 в доме 4. Это панельные многоэтажки. А по адресу улица Ломоносова, 19б корпус 2 находится таунхаус, где у него квартира № 10.

Шевчук много путешествует: Европа, Мексика, Гватемала, Доминиканская Республика, США и арабские страны. Деньги ему приносит и сотрудничество с туристической компанией Euro-pa Consult Group, которая пристраивает украинских студентов в польские вузы. Его 17-летний сын Богдан учится в Университете администрации и бизнеса в Гдыни.

— В польский вуз мой Богдан поступил не с первого раза, потому что я потратил занятые у воинов АТО деньги, — признаётся Шевчук в соцсетях. Наследника он воспитывает один. Отец и сын много времени проводят вместе.

Вячеслав Шевчук хвастается долларами. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в России) / Вячеслав Шевчук

У Вячеслава Шевчука двое детей от разных женщин. 26-летнюю дочь Анастасию ему родила бывшая жена, с которой он не поддерживает отношений. Зато дочь на стороне отца и распространяет каждый его антирусский пост в "Фейсбуке". Она живёт в Харькове.

На Шевчука зарегистрирован мобильный телефон +380951864878. У него есть активные страницы в соцсетях "Одноклассники", "ВКонтакте" и "Фейсбук".

P. S.

Если активисты движения "Патриоты — За жизнь" действительно попали в плен, подвергались пыткам и были жестоко убиты, Следственный комитет России даст этому правовую оценку. А Шевчука и его соратников, которые угрожают убийством мирных жителей Донбасса и российским военным, найдут и привлекут к ответственности. Он уже вычистил фотографии убитых людей из всех телеграм-каналов, однако это вряд ли ему поможет.

Вячеслав Шевчук. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в России) / Вячеслав Шевчук Причастен ли Шевчук к пыткам и убийствам активистов прорусских движений? 0 Да, он ярый нацист и способен на убийства Он сам не пытал и не убивал, но знает тех, кто это сделал Их убили другие, но Шевчук хочет погреться на их славе Он смелый только на словах, поэтому побоится убивать

* "Фейсбук" признан в России экстремистской организацией. ** "Айдар" запрещён на территории России.

Авторы Егор Пережогин