Нацистка Вита Заверуха, помогавшая сжигать людей в Одессе, теперь с мужем убивает русских Группа украинских нацистов из окружения Дмитрия Корчинского, среди которых есть Алексей Середюк и его жена Заверуха, предупредила российских военных, что их не будут брать в плен. Чем они известны? 124580 124580 Виктория Заверуха. Обложка © Wikipedia / VZ88

Недавно в Сети выложили видеообращение от бойцов теробороны. Перед камерой — известный националист, основатель УНА-УНСО (организация запрещена в России) в её современной версии Дмитрий Корчинский и его соратник Алексей Середюк. Объясняя, почему русских военных нужно расстреливать, Корчинский подчёркивает: "Тюрьма — это аморально, а кладбище — это прибыльно, поэтому у нас для вас кладбище".

Украинские нацисты угрожают России. Видео © Telegram / СИЛОВИКИ

Среди солдат можно заметить русоволосую девушку в очках. Это известная на Украине нацистка-уголовница Вита Заверуха, участница сожжения одесситов в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, ранее состоявшая в "Правом секторе"* и батальоне "Айдар"*. На свежих фотографиях, сделанных в конце апреля, видно, что Заверуха покрасила волосы в тот же цвет, что и девушка на видео.

Жанна д'Арк

25-летняя уроженка Винницы Виктория Заверуха, несмотря на юный возраст, личность на Украине легендарная. Среди её прозвищ есть такие, как Nazist Terror Pussy Riot, Витаминка, Украинская Жанна д'Арк, Леди Геноцид.

Известность к ней пришла после событий 2 мая в одесском Доме профсоюзов, когда там сгорело полсотни горожан-антимайдановцев. 17-летняя Заверуха, будучи членом "Правого сектора"*, приняла самое активное участие в преступлении, готовила горючие смеси и разливала их по бутылкам.

Вита Заверуха. На гранате надпись "Смерть православным". До сих пор в Сети можно найти видеоролик, на котором Заверуха из ручного противотанкового гранатомёта обстреливает село Широкино на юге Донецкой области. Фото © pravda-tv.ru

После этого, ещё будучи несовершеннолетней, девушка неофициально отправилась в Донбасс в составе батальона "Айдар"*. При этом никто на передовой даже не подумал отправить малолетку домой. В результате спустя пару месяцев с фронта она вернулась с двумя контузиями, лопнувшей барабанной перепонкой и сотрясением мозга. Всё это, возможно, отразилось на её дальнейшем психоэмоциональном состоянии.

4 мая 2015 года Заверуху задержали по обвинению в расстреле инспекторов ГАИ на посту Быковня. Группа "ветеранов АТО", среди которых оказалась Леди Геноцид, грабила АЗС в Деснянском районе Киева. При налёте преступники ранили сотрудника заправки, а во время погони в ходе перестрелки налётчики убили двоих полицейских и ранили троих.

Свой буйный нрав нацистка вполне проявила в ходе следствия: сначала девушка перегрызла себе вены в знак протеста против её задержания, а в ходе суда вновь "вскрылась" каким-то острым предметом.

Заверуха режет себе вены в зале суда. Фото © Youtube / Доксфера

В итоге 25 января 2017 года Заверуху выпустили из следственного изолятора под залог в размере 1,6 миллиона гривен (около 3,6 миллиона рублей). Залог внёс бизнесмен Алексей Тамразов, который ранее внёс залог за подозреваемого в убийстве писателя Олеся Бузины Дениса Полищука.

Прописана Заверуха у своих родителей по адресу Винницкая область, село Медвежье Ушко, улица Шевченко (бывшая улица Красных Партизан), дом 14а. Её номер мобильного телефона +380930068595.

Мать, 57-летняя уроженка Медвежьего Ушка Заверуха Ольга Михайловна, поддерживает Виту в её устремлениях и говорит, что гордится ею. Когда Заверуха-младшая впервые уехала в Донбасс в 2014 году, мать за собственные деньги покупала ей форму, регулярно делала денежные переводы, поскольку Вита воевала неофициально, а следовательно, не получала зарплату и обмундирование. Кстати, позже деньги и вещи ей слало всё село.

Родители нацистки Игорь и Ольга Заверуха. Фото © topnews.vn.ua

Ольга Заверуха — простой бухгалтер, работала в местных сельских фирмах: на топливной заправке и в продуктовом магазине. Однако на её номера телефонов зарегистрировано несколько анонимных страниц во "ВКонтакте", среди которых есть и националистические аккаунты. Возможно, их по-тихому заводила дочь.

Отец, 65-летний львовянин Заверуха Игорь Ярославович, зарегистрирован по адресу село Мурованое Львовской области, улица Житная, дом 7. О главе семейства известно только то, что он надолго уходил из семьи и практически не участвовал в воспитании дочери. Вернулся, когда Заверуха-младшая уже вовсю увлекалась нацистскими идеями и вступила в "Правый сектор"*.

Муж из "Братства"

Алексею Середюку 38 лет, он киевлянин, ветеран АТО, участник Майдана 2014 года, русофоб, нацист, фанатик "украинской державы". Всем, что сейчас имеет, обязан Дмитрию Корчинскому и его политической партии "Братство", в которой состоит около 20 лет.

Алексей Середюк. Фото © VK / Alexey Seredyuk

Послужной список националиста Середюка довольно обширен. В 2005 году он был одним из организаторов акции "Слава великой Украине в составе Евразийской империи", которая проходила у здания кабмина в Киеве.

После событий Майдана 2014 года занимал должность командующего только что созданного батальона специального назначения МВД "Святая Мария". Это подразделение появилось на основе добровольческого формирования, созданного Корчинским. Впрочем, отряд существовал недолго: спустя несколько месяцев лидер "Братства" объявил о его роспуске якобы из-за нежелания руководства Национальной полиции Украины отправлять его бойцов в зону АТО.

В 2016 году Середюк являлся одним из организаторов акции по блокировке работы телеканала "Интер". А в феврале этого года оказался среди нападавших на пункт обмена криптовалюты на улице Владимирской в самом центре Киева.

Националисты забросали вход в здание телекомпании стекловатой. Фото © VK / Alexey Seredyuk

По словам налётчиков, они намеревались прекратить работу обменника, в котором, по их мнению, проходила значительная часть незаконных трансакций: наркотрафик и финансирование вооружённых группировок ЛДНР. Однако нацисты не учли, что у заведения были вооружённые охранники. Во время перестрелки Середюк был ранен.

По дороге "к солнцу"

Проживает мужчина в Святошинском районе Киева по адресу улица Подлесная, дом 6, кв. 255. Это обыкновенная панельная 13-этажка на самом краю города. От его дома ведёт прямая дорога на прилегающие к району городки Ирпень и Бучу.

На активиста зарегистрирован телефонный номер +380930456438. В сети "ВКонтакте" у Середюка есть личная страничка, а также аккаунт какой-то днепропетровской путаны.

Середюк и его сослуживцы в Донбассе, 2014 год. Фото © VK / Підслухано Лубни

На дорогу к нацизму будущий "одвiчний лицар" ("вечный рыцарь" — так украинские нацисты сами себя называют) вышел из-за прилавка киевского "Макдоналдса", где стоял на раздаче гамбургеров.

Про себя любит говорить, что он политтехнолог, журналист, боксёр, рейдер и даже антирейдер. Впрочем, живёт скромно. У него есть только старый внедорожник Mitsubishi Pajero Sport 2010 года выпуска.

В 2015 году Середюк женился на сверстнице, коллеге по "Макдоналдсу" Марии Жук. Молодые много путешествовали, увлекались экстремальным отдыхом, исколесили Европу на велосипедах и на снимках излучали семейную идиллию. Жена поддерживала мировоззрение мужа и также участвовала в антироссийских акциях.

Нацист Середюк со своей женой Марiчкой. Фото © VK / Marichka Seredyuk

Однако в какой-то момент всё закончилось. В последнее время на снимках Середюка в его аккаунте в "Инстаграме"** появилась та самая Вита Заверуха. Например, на Пасху оба завтракали яичницей и сырниками с мёдом в каком-то модном заведении или приотельном кафе. Сейчас пара состоит в браке.

Для 25-летней девушки брак с Середюком уже третий по счёту. До этого она была замужем за нацистом из батальона "Азов"* Игорем Павловым, а также лидером ультраправой организации "Неизвестный патриот" Евгением Строканем.

Вита Заверуха завтракает с мужем. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / oleksiy.serduk

Можно не сомневаться в том, что российские военные доберутся до тех, кто стоит за трагедией в Одессе, в том числе и до Заверухи. Президент России Владимир Путин ранее заявил: "Мы знаем их поимённо и сделаем всё для того, чтобы их покарать, найти и предать суду".

* Организация, запрещённая на территории Российской Федерации. ** Соцсеть запрещена на территории Российской Федерации.

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Авторы Евгений Кузнецов