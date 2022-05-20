Шойгу: Освобождение ЛНР близится к завершению

ВСУ, пытаясь задержать продвижение российских войск, используют мирных жителей в качестве живого щита.

Освобождение Луганской Народной Республики близится к завершению, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства.

"Группировки Российских вооружённых сил совместно с подразделениями Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик продолжают расширять контроль над территориями Донбасса. Близится к завершению освобождение ЛНР", — отметил министр.

При этом ВСУ, по словам Шойгу, пытаясь задержать продвижение российских войск, не выпускают из городов и посёлков местных жителей и используют их в качестве живого щита.