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Опубликовано 20 мая 2022, 09:26

Шойгу: Освобождение ЛНР близится к завершению

ВСУ, пытаясь задержать продвижение российских войск, используют мирных жителей в качестве живого щита.

Освобождение Луганской Народной Республики близится к завершению, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства.

"Группировки Российских вооружённых сил совместно с подразделениями Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик продолжают расширять контроль над территориями Донбасса. Близится к завершению освобождение ЛНР", — отметил министр.

При этом ВСУ, по словам Шойгу, пытаясь задержать продвижение российских войск, не выпускают из городов и посёлков местных жителей и используют их в качестве живого щита.

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А ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил слова Владимира Путина о том, что действия на Украине идут по плану.

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ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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