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Регион
Опубликовано 20 мая 2022, 09:22
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Шойгу: На "Азовстали" сдались в плен более 1900 националистов

Также с комбината эвакуировано 177 мирных граждан, которых в катакомбах удерживали украинские боевики и военные.

С территории завода "Азовсталь" в Мариуполе сдались в плен уже 1908 националистов, до этого там сложили оружие 1387 морпехов. Такие данные привёл глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Также, по его словам, с комбината эвакуировано 177 мирных граждан, которых удерживали украинские боевики.

"Спасено 177 человек, в том числе 85 женщин и 47 детей. Всем оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь. Заблокированные на заводе националисты начали сдаваться в плен. На данный момент сложили оружие 1908 человек", отметил Шойгу на коллегии МО РФ.

Минобороны показало видео сдачи в плен украинских националистов с "Азовстали"
Минобороны показало видео сдачи в плен украинских националистов с "Азовстали"

Напомним, 16 мая десять украинских военных с белыми флагами вышли с территории "Азовстали" — они оказались переговорщиками. В Минобороны России подтвердили договорённость с военнослужащими о вывозе с комбината раненых. В районе предприятия был введён режим тишины и открыт гумкоридор, по которому вышли первые 256 украинских военных. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, с "Азовстали" вышло более половины находящихся там солдат и боевиков нацбатов.

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Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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