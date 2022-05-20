Шойгу: На "Азовстали" сдались в плен более 1900 националистов
Также с комбината эвакуировано 177 мирных граждан, которых в катакомбах удерживали украинские боевики и военные.
С территории завода "Азовсталь" в Мариуполе сдались в плен уже 1908 националистов, до этого там сложили оружие 1387 морпехов. Такие данные привёл глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Также, по его словам, с комбината эвакуировано 177 мирных граждан, которых удерживали украинские боевики.
"Спасено 177 человек, в том числе 85 женщин и 47 детей. Всем оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь. Заблокированные на заводе националисты начали сдаваться в плен. На данный момент сложили оружие 1908 человек", — отметил Шойгу на коллегии МО РФ.
Напомним, 16 мая десять украинских военных с белыми флагами вышли с территории "Азовстали" — они оказались переговорщиками. В Минобороны России подтвердили договорённость с военнослужащими о вывозе с комбината раненых. В районе предприятия был введён режим тишины и открыт гумкоридор, по которому вышли первые 256 украинских военных. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, с "Азовстали" вышло более половины находящихся там солдат и боевиков нацбатов.
Минобороны РФ