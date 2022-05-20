Шойгу: На "Азовстали" сдались в плен более 1900 националистов

Также с комбината эвакуировано 177 мирных граждан, которых в катакомбах удерживали украинские боевики и военные.

С территории завода "Азовсталь" в Мариуполе сдались в плен уже 1908 националистов, до этого там сложили оружие 1387 морпехов. Такие данные привёл глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Также, по его словам, с комбината эвакуировано 177 мирных граждан, которых удерживали украинские боевики.