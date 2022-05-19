ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 мая 2022, 08:03
4205

Минобороны показало видео сдачи в плен украинских националистов с "Азовстали"

На кадрах видно, как российские военнослужащие проверяют документы у вышедших, многие из которых травмированы. Позднее на автобусах бойцы покинули Мариуполь.

Сдача в плен боевиков "Азова" и украинских военных с "Азовстали". Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны РФ показало новое видео сдачи в плен украинских военных и боевиков полка "Азов", вышедших с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе 18 мая.

"За прошедшие сутки на заблокированном металлургическом комбинате "Азовсталь" в плен сдался 771 боевик националистического подразделения "Азов", — сказал в ходе брифинга официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

На кадрах видно, как российские военнослужащие проверяют документы у вышедших, многие из которых травмированы. Позднее на автобусах бойцы покинули Мариуполь.

Пушилин: С территории "Азовстали" вышло более половины украинских военных
Пушилин: С территории "Азовстали" вышло более половины украинских военных

Лайф напоминает, что первая группа украинских бойцов вышла с территории "Азовстали" 16 мая. Так, завод покинули десять военных с белыми флагами. Они оказались переговорщиками. По данным Минобороны РФ, тогда сдалось в плен 694 боевика. Всем раненым оказывается медицинская помощь.

BannerImage

Кадр из видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar