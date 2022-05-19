Минобороны показало видео сдачи в плен украинских националистов с "Азовстали"

На кадрах видно, как российские военнослужащие проверяют документы у вышедших, многие из которых травмированы. Позднее на автобусах бойцы покинули Мариуполь.

Сдача в плен боевиков "Азова" и украинских военных с "Азовстали". Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны РФ показало новое видео сдачи в плен украинских военных и боевиков полка "Азов", вышедших с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе 18 мая.

"За прошедшие сутки на заблокированном металлургическом комбинате "Азовсталь" в плен сдался 771 боевик националистического подразделения "Азов", — сказал в ходе брифинга официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.