Минобороны показало видео сдачи в плен украинских националистов с "Азовстали"
На кадрах видно, как российские военнослужащие проверяют документы у вышедших, многие из которых травмированы. Позднее на автобусах бойцы покинули Мариуполь.
Сдача в плен боевиков "Азова" и украинских военных с "Азовстали". Видео © Минобороны РФ
Министерство обороны РФ показало новое видео сдачи в плен украинских военных и боевиков полка "Азов", вышедших с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе 18 мая.
"За прошедшие сутки на заблокированном металлургическом комбинате "Азовсталь" в плен сдался 771 боевик националистического подразделения "Азов", — сказал в ходе брифинга официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
На кадрах видно, как российские военнослужащие проверяют документы у вышедших, многие из которых травмированы. Позднее на автобусах бойцы покинули Мариуполь.
Лайф напоминает, что первая группа украинских бойцов вышла с территории "Азовстали" 16 мая. Так, завод покинули десять военных с белыми флагами. Они оказались переговорщиками. По данным Минобороны РФ, тогда сдалось в плен 694 боевика. Всем раненым оказывается медицинская помощь.
Кадр из видео Минобороны РФ