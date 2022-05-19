ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 мая 2022, 07:51
6602

МО РФ: С территории "Азовстали" в плен сдался ещё 771 националист

По данным главы ДНР Дениса Пушилина, из катакомб комбината вышло более половины находящихся там солдат ВСУ и боевиков нацбатов.

За сутки с территории заблокированного комбината "Азовсталь" в Мариуполе в плен сдался 771 боевик националистического подразделения "Азов". Такие данные приводит официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых. Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях Донецкой Народной Республики в Новоазовске и Донецке", — уточнил он.

"Помогают, лечат": Появилось видео из палаты пленных украинских бойцов с "Азовстали" в больнице Новоазовска
"Помогают, лечат": Появилось видео из палаты пленных украинских бойцов с "Азовстали" в больнице Новоазовска

Напомним, 16 мая десять украинских военных с белыми флагами вышли с территории "Азовстали" — они оказались переговорщиками. В Минобороны России подтвердили договорённость с военнослужащими о вывозе с комбината раненых. В районе предприятия был введён режим тишины и открыт гумкоридор, по которому вышли первые 256 украинских военных. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, с "Азовстали" вышло более половины находящихся там солдат и боевиков нацбатов.

BannerImage

Минобороны РФ

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar