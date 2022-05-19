МО РФ: С территории "Азовстали" в плен сдался ещё 771 националист
По данным главы ДНР Дениса Пушилина, из катакомб комбината вышло более половины находящихся там солдат ВСУ и боевиков нацбатов.
За сутки с территории заблокированного комбината "Азовсталь" в Мариуполе в плен сдался 771 боевик националистического подразделения "Азов". Такие данные приводит официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых. Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях Донецкой Народной Республики в Новоазовске и Донецке", — уточнил он.
Напомним, 16 мая десять украинских военных с белыми флагами вышли с территории "Азовстали" — они оказались переговорщиками. В Минобороны России подтвердили договорённость с военнослужащими о вывозе с комбината раненых. В районе предприятия был введён режим тишины и открыт гумкоридор, по которому вышли первые 256 украинских военных. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, с "Азовстали" вышло более половины находящихся там солдат и боевиков нацбатов.
Минобороны РФ