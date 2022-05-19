МО РФ: С территории "Азовстали" в плен сдался ещё 771 националист

По данным главы ДНР Дениса Пушилина, из катакомб комбината вышло более половины находящихся там солдат ВСУ и боевиков нацбатов.

За сутки с территории заблокированного комбината "Азовсталь" в Мариуполе в плен сдался 771 боевик националистического подразделения "Азов". Такие данные приводит официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых. Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях Донецкой Народной Республики в Новоазовске и Донецке", — уточнил он.