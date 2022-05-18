"Помогают, лечат": Появилось видео из палаты пленных украинских бойцов с "Азовстали" в больнице Новоазовска

Один из военнослужащих во время боевых действий получил осколочное ранение и разрыв сухожилия. Сейчас врачи занимаются его восстановлением.

Украинские военнослужащие с "Азовстали" проходят лечение в больнице в Новоазовске. Видео © Минобороны России

Украинские военные, которые 16 и 17 мая вышли с территории "Азовстали" в Мариуполе и сдались Вооружённым силам РФ, сейчас проходят лечение в больнице в Новоазовске в ДНР. Кадры из палаты бойцов показало Министерство обороны России.

"Нахожусь в больнице в Новоазовске. Нейрофизиологического, психологического воздействия на меня не оказывают. Отношение отличное. Осмотрели ногу, сказали, что всё нормально", — рассказал один из пленных.