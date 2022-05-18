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Опубликовано 18 мая 2022, 14:33
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"Помогают, лечат": Появилось видео из палаты пленных украинских бойцов с "Азовстали" в больнице Новоазовска

Один из военнослужащих во время боевых действий получил осколочное ранение и разрыв сухожилия. Сейчас врачи занимаются его восстановлением.

Украинские военнослужащие с "Азовстали" проходят лечение в больнице в Новоазовске. Видео © Минобороны России

Украинские военные, которые 16 и 17 мая вышли с территории "Азовстали" в Мариуполе и сдались Вооружённым силам РФ, сейчас проходят лечение в больнице в Новоазовске в ДНР. Кадры из палаты бойцов показало Министерство обороны России.

"Нахожусь в больнице в Новоазовске. Нейрофизиологического, психологического воздействия на меня не оказывают. Отношение отличное. Осмотрели ногу, сказали, что всё нормально", — рассказал один из пленных.

Ещё один военнослужащий был госпитализирован с осколочным ранением. Во время боевых действий он также получил разрыв сухожилия. По словам бойца, врачи относятся к нему хорошо, помогают и лечат. По их прогнозам, через полгода реабилитации солдат полностью восстановится.

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Напомним, первая группа украинских бойцов вышла с территории "Азовстали" 16 мая. Завод покинули десять военных с белыми флагами. Они оказались переговорщиками. По данным Минобороны РФ, тогда сдались в плен 694 боевика. 17 бойцов продолжили добровольно складывать оружие. Всего предприятие к настоящему моменту покинули 959 украинских военных. Всем раненым оказывается медицинская помощь.

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Минобороны России

Александра Васильева
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