"Помогают, лечат": Появилось видео из палаты пленных украинских бойцов с "Азовстали" в больнице Новоазовска
Один из военнослужащих во время боевых действий получил осколочное ранение и разрыв сухожилия. Сейчас врачи занимаются его восстановлением.
Украинские военнослужащие с "Азовстали" проходят лечение в больнице в Новоазовске. Видео © Минобороны России
Украинские военные, которые 16 и 17 мая вышли с территории "Азовстали" в Мариуполе и сдались Вооружённым силам РФ, сейчас проходят лечение в больнице в Новоазовске в ДНР. Кадры из палаты бойцов показало Министерство обороны России.
"Нахожусь в больнице в Новоазовске. Нейрофизиологического, психологического воздействия на меня не оказывают. Отношение отличное. Осмотрели ногу, сказали, что всё нормально", — рассказал один из пленных.
Ещё один военнослужащий был госпитализирован с осколочным ранением. Во время боевых действий он также получил разрыв сухожилия. По словам бойца, врачи относятся к нему хорошо, помогают и лечат. По их прогнозам, через полгода реабилитации солдат полностью восстановится.
Напомним, первая группа украинских бойцов вышла с территории "Азовстали" 16 мая. Завод покинули десять военных с белыми флагами. Они оказались переговорщиками. По данным Минобороны РФ, тогда сдались в плен 694 боевика. 17 бойцов продолжили добровольно складывать оружие. Всего предприятие к настоящему моменту покинули 959 украинских военных. Всем раненым оказывается медицинская помощь.
Минобороны России