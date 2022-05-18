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Опубликовано 18 мая 2022, 11:12
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Сдавшийся в плен боец ВСУ рассказал о методах наказания за провинности на "Азовстали"

Среди заблокированных на заводе украинских военных и боевиков нацбатов было распространено пьянство.

Военнопленный ВСУ рассказал, как нацисты жестоко наказывали за провинности на "Азовстали". Видео © Телеканал "Звезда"

Сдавшийся в плен военнослужащий ВСУ с "Азовстали" рассказал, как националисты "Азова" жестоко наказывали за проступки: могли запереть без еды и воды или избить. Кадры беседы публикует телеканал "Звезда".

"Если виноват, тебя накажут. Физически. Если пьёшь, посадят тебя, будешь сидеть без воды, без ничего", поделился пленный, добавив, что случаи пьянства встречались среди военных ВСУ.

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Ранее сообщалось, что первая группа украинских бойцов вышла с территории "Азовстали" 16 мая. Завод покинули десять военных с белыми флагами. Они оказались переговорщиками. По данным Минобороны РФ, тогда сдались в плен 694 боевика. 17 бойцов продолжили добровольно складывать оружие. Всего предприятие к настоящему моменту покинули 959 украинских военных. Всем раненым оказывается медицинская помощь.

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Телеканал "Звезда"

Татьяна Миссуми
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