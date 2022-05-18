Сдавшийся в плен боец ВСУ рассказал о методах наказания за провинности на "Азовстали"
Среди заблокированных на заводе украинских военных и боевиков нацбатов было распространено пьянство.
Военнопленный ВСУ рассказал, как нацисты жестоко наказывали за провинности на "Азовстали". Видео © Телеканал "Звезда"
Сдавшийся в плен военнослужащий ВСУ с "Азовстали" рассказал, как националисты "Азова" жестоко наказывали за проступки: могли запереть без еды и воды или избить. Кадры беседы публикует телеканал "Звезда".
"Если виноват, тебя накажут. Физически. Если пьёшь, посадят тебя, будешь сидеть без воды, без ничего", — поделился пленный, добавив, что случаи пьянства встречались среди военных ВСУ.
Ранее сообщалось, что первая группа украинских бойцов вышла с территории "Азовстали" 16 мая. Завод покинули десять военных с белыми флагами. Они оказались переговорщиками. По данным Минобороны РФ, тогда сдались в плен 694 боевика. 17 бойцов продолжили добровольно складывать оружие. Всего предприятие к настоящему моменту покинули 959 украинских военных. Всем раненым оказывается медицинская помощь.