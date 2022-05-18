Сдавшийся в плен боец ВСУ рассказал о методах наказания за провинности на "Азовстали"

Среди заблокированных на заводе украинских военных и боевиков нацбатов было распространено пьянство.

Военнопленный ВСУ рассказал, как нацисты жестоко наказывали за провинности на "Азовстали". Видео © Телеканал "Звезда"

Сдавшийся в плен военнослужащий ВСУ с "Азовстали" рассказал, как националисты "Азова" жестоко наказывали за проступки: могли запереть без еды и воды или избить. Кадры беседы публикует телеканал "Звезда".