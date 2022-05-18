Минобороны РФ уточнило число сдавшихся в плен украинских бойцов с "Азовстали"
Украинский военный, сдавшийся в плен с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе © ТАСС / Владимир Гердо
Всего с 16 мая там сложили оружие 959 боевиков, в том числе 80 раненых, из которых 51 нуждающийся в стационарном лечении помещён в больницу Новоазовска ДНР.
В Мариуполе заблокированные на заводе "Азовсталь" бойцы подразделения "Азов" и украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен. Так, за прошлые сутки сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых, сообщили в Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего с 16 мая сдались в плен 959 боевиков, в том числе 80 раненых, из которых 51 нуждающийся в стационарном лечении помещён в больницу Новоазовска Донецкой Народной Республики", — уведомил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Первая группа украинских бойцов вышла с территории "Азовстали" 16 мая. Тогда завод покинуло десять военных с белыми флагами. Они оказались переговорщиками. В Минобороны России подтвердили договорённость с военнослужащими о вывозе с комбината раненых. В районе предприятия был введён режим тишины и открыт гумкоридор, по которому вышло 256 украинских военных.