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Опубликовано 18 мая 2022, 07:48
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Штаб теробороны ДНР: С "Азовстали" сдались в плен уже 962 украинских военных

Первая группа из 256 бойцов вышла с территории завода 16 мая, среди них 51 тяжелораненый.

Украинские военные и боевики нацбатальонов в количестве 962 человек добровольно сложили оружие и сдались в плен, покинув территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

"В общей сложности с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе сдались в плен 962 украинских боевика", — уточнили в штабе.

Раненые — на носилках: Лайф снял, как украинские силовики выносят товарищей из катакомб "Азовстали"
Раненые — на носилках: Лайф снял, как украинские силовики выносят товарищей из катакомб "Азовстали"

Первая группа украинских бойцов вышла с территории "Азовстали" 16 мая. Тогда завод покинуло десять военных с белыми флагами. Они оказались переговорщиками. В Минобороны России подтвердили договорённость с военнослужащими о вывозе с комбината раненых. В районе предприятия был введён режим тишины и открыт гумкоридор, по которому вышло 256 украинских военных.

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ТАСС / Гердо Владимир

Андрей Бражников
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