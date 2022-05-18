Штаб теробороны ДНР: С "Азовстали" сдались в плен уже 962 украинских военных

Первая группа из 256 бойцов вышла с территории завода 16 мая, среди них 51 тяжелораненый.

Украинские военные и боевики нацбатальонов в количестве 962 человек добровольно сложили оружие и сдались в плен, покинув территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

"В общей сложности с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе сдались в плен 962 украинских боевика", — уточнили в штабе.