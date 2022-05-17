Раненые — на носилках: Лайф снял, как украинские силовики выносят товарищей из катакомб "Азовстали"

По данным Минобороны РФ, накануне 256 украинских военных сложили оружие и сдались в плен, среди них 51 тяжелораненый.

Азовцы покидают предприятие в Мариуполе. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались кадры, на которых сдавшиеся в плен украинские бойцы колонной выходят из разрушенного здания завода "Азовсталь". Раненых товарищей они выносят из катакомб предприятия на носилках.