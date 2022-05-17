Раненые — на носилках: Лайф снял, как украинские силовики выносят товарищей из катакомб "Азовстали"
По данным Минобороны РФ, накануне 256 украинских военных сложили оружие и сдались в плен, среди них 51 тяжелораненый.
Азовцы покидают предприятие в Мариуполе. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа оказались кадры, на которых сдавшиеся в плен украинские бойцы колонной выходят из разрушенного здания завода "Азовсталь". Раненых товарищей они выносят из катакомб предприятия на носилках.
По данным Минобороны РФ, накануне 256 украинских военных добровольно сложили оружие и сдались в плен, среди них 51 тяжелораненый. Все они были доставлены в Новоазовск и Еленовку Донецкой Народной Республики.
Напомним, 21 апреля президент РФ приказал отменить штурм "Азовстали", назвав такой манёвр нецелесообразным. При этом Минобороны РФ неоднократно объявляло режим тишины для выхода солдат ВСУ и боевиков нацбатов, которые хотят сложить оружие. И только утром 16 мая с территории завода вышла группа украинских солдат с белыми флагами. Они оказались переговорщиками.
LIFE