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Опубликовано 17 мая 2022, 10:23
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Раненые — на носилках: Лайф снял, как украинские силовики выносят товарищей из катакомб "Азовстали"

По данным Минобороны РФ, накануне 256 украинских военных сложили оружие и сдались в плен, среди них 51 тяжелораненый.

Азовцы покидают предприятие в Мариуполе. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались кадры, на которых сдавшиеся в плен украинские бойцы колонной выходят из разрушенного здания завода "Азовсталь". Раненых товарищей они выносят из катакомб предприятия на носилках.

По данным Минобороны РФ, накануне 256 украинских военных добровольно сложили оружие и сдались в плен, среди них 51 тяжелораненый. Все они были доставлены в Новоазовск и Еленовку Донецкой Народной Республики.

Штаб теробороны ДНР: С "Азовстали" сдались в плен 256 украинских военных
Штаб теробороны ДНР: С "Азовстали" сдались в плен 256 украинских военных

Напомним, 21 апреля президент РФ приказал отменить штурм "Азовстали", назвав такой манёвр нецелесообразным. При этом Минобороны РФ неоднократно объявляло режим тишины для выхода солдат ВСУ и боевиков нацбатов, которые хотят сложить оружие. И только утром 16 мая с территории завода вышла группа украинских солдат с белыми флагами. Они оказались переговорщиками.

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LIFE

Татьяна Миссуми
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