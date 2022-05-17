Песков переадресовал в Минобороны вопрос о выходе украинских военных с "Азовстали"

При этом Песков напомнил, что к этим людям будут относиться в соответствии с международными законами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о выводе украинских военных и боевиков нацбатов с "Азовстали" и о том, будет ли Москва готова передать их Киеву.

"Я не владею детальной информацией о том, что там происходит. Всё-таки нужно у наших военных спрашивать", — сказал представитель Кремля.