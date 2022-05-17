Песков переадресовал в Минобороны вопрос о выходе украинских военных с "Азовстали"
При этом Песков напомнил, что к этим людям будут относиться в соответствии с международными законами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о выводе украинских военных и боевиков нацбатов с "Азовстали" и о том, будет ли Москва готова передать их Киеву.
"Я не владею детальной информацией о том, что там происходит. Всё-таки нужно у наших военных спрашивать", — сказал представитель Кремля.
При этом Песков напомнил, что к вышедшим с "Азовстали" военным будут относиться в соответствии с международными законами.
Напомним, 21 апреля президент РФ приказал отменить штурм "Азовстали", назвав такой манёвр нецелесообразным. При этом МО РФ неоднократно объявляло режим тишины для выхода солдат ВСУ и боевиков нацбатов, которые хотят сложить оружие. И только утром 16 мая с территории завода вышла группа украинских солдат с белыми флагами. В Минобороны России подтвердили договорённость с военнослужащими о вывозе с комбината раненых. В районе предприятия был введён режим тишины и открыт гумкоридор, по нему вышли 256 украинских военных.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ