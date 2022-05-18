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Регион
Опубликовано 18 мая 2022, 10:32
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Шеремет предложил сменить флаг РФ на Знамя Победы как символ "возрождения супердержавы"

Парламентарий гордится триколором, но под советским стягом сражались деды в Великой Отечественной войне, а сейчас страна снова борется с националистами.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил заменить триколор и признать Знамя Победы новым государственным флагом России.

"Сегодня западные страны фактически объявили войну Знамени Победы, повсеместно запрещая его. Они боятся этого символа, так как красный флаг Победы напоминает им о величии нашего народа и нашей Великой Победе", — заявил парламентарий.

По мнению Шеремета, настало время признать Знамя Победы российским государственным флагом, поскольку именно под ним сражались деды в Великой Отечественной войне и под ним сегодня Армия РФ противостоит неонацистам, возродившимся на Украине и умело скрывающим долгие годы своё обличье в западных странах. Депутат добавил, что гордится российским триколором, но сейчас расценивает Знамя Победы как актуальный символ "возрождающейся супердержавы".

Знамя Победы подняли в Русском доме в Анкаре
Знамя Победы подняли в Русском доме в Анкаре

Кстати, ранее Посольство Словении в Киеве лишилось флага из-за его сходства с российским триколором. К временному поверенному в делах Словении в Незалежной обратились украинские правоохранители с просьбой временно снять государственную символику.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Виктория Дитрих
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