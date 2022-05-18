Шеремет предложил сменить флаг РФ на Знамя Победы как символ "возрождения супердержавы"

Парламентарий гордится триколором, но под советским стягом сражались деды в Великой Отечественной войне, а сейчас страна снова борется с националистами.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил заменить триколор и признать Знамя Победы новым государственным флагом России.

"Сегодня западные страны фактически объявили войну Знамени Победы, повсеместно запрещая его. Они боятся этого символа, так как красный флаг Победы напоминает им о величии нашего народа и нашей Великой Победе", — заявил парламентарий.

По мнению Шеремета, настало время признать Знамя Победы российским государственным флагом, поскольку именно под ним сражались деды в Великой Отечественной войне и под ним сегодня Армия РФ противостоит неонацистам, возродившимся на Украине и умело скрывающим долгие годы своё обличье в западных странах. Депутат добавил, что гордится российским триколором, но сейчас расценивает Знамя Победы как актуальный символ "возрождающейся супердержавы".