Посольство Словении в Киеве лишилось флага из-за его сходства с российским триколором

К временному поверенному в делах Словении в Незалежной обратились украинские правоохранители с просьбой временно снять государственную символику.

Посольство Словении в Киеве осталось без флага перед входом в здание диппредставительства, поскольку он очень похож на российский триколор. Об этом со ссылкой на временного поверенного в делах страны на Украине Боштьяна Лесьяка сообщило Словенское агентство печати.

Как уточняется, прибыв в столицу Незалежной после прошедшей ранее эвакуации, европейский дипломат поднял флаг своего государства перед посольством. Лесьяк уточнил, что в Киеве в этот день было довольно ветрено, поэтому полотно с государственной символикой красиво развевалось на ветру.

По словам Лесьяка, через два дня ветер стих, в результате чего флаги опустились, а словенский триколор с гербом стал напоминать флаг РФ. После этого к временному поверенному в делах Словении в Незалежной обратились сотрудники украинских силовых структур, которые попросили на некоторое время снять государственную символику из-за её сходства с российским триколором. В итоге сейчас флаг перед входом в Посольство Словении на Украине отсутствует.