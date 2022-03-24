Премьер Словении считает, что никто в Европе не будет платить за российский газ в рублях
Премьер-министр Словении Янез Янша. Фото © Wikipedia
При этом Янез Янша усомнился в том, что "кто-нибудь в Европе действительно знает, как выглядят рубли".
Премьер-министр Словении Янез Янша выступил с заявлением о том, что европейские страны вряд ли станут оплачивать поставки российского природного газа в рублях. Об этом политик рассказал по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.
"Я не думаю, что кто-нибудь в Европе действительно знает, как выглядят рубли. Никто не будет платить в рублях", — заявил Янша, отвечая на вопрос журналистов, будут ли страны оплачивать поставки газа из РФ в российской национальной валюте.
Напомним, 23 марта президент России Владимир Путин поручил перевести расчёты за газ для недружественных стран в рубли. Он пояснил, что цены и объёмы в ранее заключённых контрактах изменены не будут, только валюта платежа. В связи с этим газовая отрасль ФРГ оказалась в замешательстве, а австрийская компания OMV выступила с заявлением, что продолжит платить за газ в евро. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков призвал дождаться общей позиции покупателей российского топлива. Он считает, что Европа сможет сформулировать мнение по мере того, как будут осуществляться контакты и как ей будут разъясняться условия по оплате рублями.