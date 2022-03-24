Премьер Словении считает, что никто в Европе не будет платить за российский газ в рублях

При этом Янез Янша усомнился в том, что "кто-нибудь в Европе действительно знает, как выглядят рубли".

Премьер-министр Словении Янез Янша выступил с заявлением о том, что европейские страны вряд ли станут оплачивать поставки российского природного газа в рублях. Об этом политик рассказал по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.