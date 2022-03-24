Эксперт Данюк счёл символичным проведение саммита НАТО в годовщину бомбёжек Югославии

Он напомнил, что 23 года назад нападение на страну преподносилось мировому сообществу как достижение демократии, распространение либеральных свобод и ценностей.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк в беседе с Лайфом счёл символичным проведение саммита НАТО в годовщину начала бомбардировок Югославии. По его мнению, западное сообщество в очередной раз демонстрирует двуличие.

"Очень, мне кажется, символично, что Байден прилетел на этот саммит НАТО [24 марта в Брюсселе], говоря о мире и так далее, будучи военным преступником. Потому что нужно вспомнить те заявления, которые он произносил в то время, когда, в общем-то, фактически призывал и был одним из архитекторов бомбардировки Югославии", — сказал он.

Данюк также назвал это не просто бомбардировкой и напомнил, что она произошла не только 24 марта, а длилась почти семь месяцев. Причём тогда были использованы запрещённые боеприпасы, бомбокассетные, в том числе обеднённый уран. И происходили эти события на глаза у всего мира. Эксперт отметил, что при этом целенаправленно уничтожались не только военные объекты, но и гражданская инфраструктура.

"Поэтому, на мой взгляд, это очередная демонстрация двуличия не только Байдена как президента США, а в целом западного сообщества, которое не покаялось, которое считает операцию в Югославии, бомбардировки Белграда актом миротворчества и актом установления мира", — считает собеседник Лайфа.

Он также провёл аналогию с романом Джорджа Оруэлла "1984", когда чёрное называют белым, а войну — миром. Данюк упомянул уничтожение Югославии, Ливии, а также попытку разрушить Сирию, Ирак, Афганистан и так далее. По его словам, всё это преподносилось мировому сообществу как достижение демократии, распространение либеральных свобод и ценностей, которые на самом деле являются абсолютно фашистскими, потому что в рамках этой ценностной картины мира можно поддерживать в том числе нацистский режим на Украине. Можно не замечать гуманитарные катастрофы, которые происходят сейчас по вине украинских властей, добавил он.

"По сути, Байден — это тот самый Колин Пауэлл с пробиркой. Потому что тогда Байден заявлял о необходимости бомбардировок Югославии, а сейчас, как мы видим, имея все возможности остановить геноцид людей на Украине, который происходит сейчас руками Вооружённых сил Украины, он этого не делает", — заключил член ОП.