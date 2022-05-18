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Опубликовано 18 мая 2022, 07:59
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ВС России уничтожили два украинских Су-24 и дивизион ракетных комплексов С-300

Удары нанесены также по четырём складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Покровское, Соледар и Бахмут ДНР.

Вооружённые силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили два украинских Су-24 и дивизион С-300 на аэродроме у Днепропетровска. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Уничтожены: на военном аэродроме в районе Днепропетровска два украинских самолёта Су-24, в районе Николаева дивизион украинских зенитных ракетных комплексов С-300, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Покровское, Соледар и Бахмут ДНР", — уточнил он.

Минобороны: Войска РФ уничтожили две пусковые установки С-300 в Сумской области
Минобороны: Войска РФ уничтожили две пусковые установки С-300 в Сумской области

Ранее Лайф писал, что Министерство обороны РФ показало видео уничтожения понтонной переправы ВСУ через реку Северский Донец. В ролике демонстрируются кадры артиллерийского обстрела переправы, снятые с беспилотника, а также показана бронетехника, ведущая огонь с берега реки.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Бражников
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