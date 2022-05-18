ВС России уничтожили два украинских Су-24 и дивизион ракетных комплексов С-300

Удары нанесены также по четырём складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Покровское, Соледар и Бахмут ДНР.

Вооружённые силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили два украинских Су-24 и дивизион С-300 на аэродроме у Днепропетровска. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Уничтожены: на военном аэродроме в районе Днепропетровска два украинских самолёта Су-24, в районе Николаева дивизион украинских зенитных ракетных комплексов С-300, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Покровское, Соледар и Бахмут ДНР", — уточнил он.