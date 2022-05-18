Пушилин рассказал о планах снести завод "Азовсталь" в Мариуполе

Он пояснил, что в принятии решения по объекту было учтено мнение жителей города, по словам которых, комбинат загрязнял окружающую среду с самого появления.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о планах восстановить завод имени Ильича в Мариуполе, а металлургический комбинат "Азовсталь" — снести.

"По предприятиям — планируется: всё, что живое, — восстанавливать", — сказал он журналистам.

По словам Пушилина, по заводу имени Ильича было принято практически единогласное решение, что его нужно восстанавливать. При этом на месте "Азовстали" планируется возвести "другие проекты". Глава республики пояснил, что при принятии такого решения было учтено мнение мариупольцов о том, что комбинат загрязнял окружающую среду с самого появления.