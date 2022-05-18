Дрон-камикадзе в действии: Опубликовано видео уничтожения американских гаубиц M777 на Украине

Кроме того, в Харьковской области, в районе села Протопоповка, российские военные ликвидировали понтонную переправу, которую соорудили бойцы ВСУ для форсирования реки Северский Донец.

Уничтожение дроном "Куб" американских гаубиц M777 на Украине. Видео © Минобороны РФ

Вооружённые силы России в ходе спецоперации на Украине уничтожили 147 артиллерийских и миномётных подразделений ВСУ на огневых позициях, в том числе вывели из строя батарею американских 155-миллиметровых гаубиц М777 в районе населённого пункта Подгорное. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

На кадрах МО РФ с беспилотника видно батарею из двух 155-миллиметровых гаубиц и расчёты, которые готовят орудия к бою. В этот момент российский дрон-камикадзе "Куб" пикирует и взрывается между двух М777. В результате все гаубицы были уничтожены, а оставшиеся в живых украинские военные разбежались.

Также за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Российской армии поразили 76 пунктов управления украинских силовиков и 421 район сосредоточения военной техники. В Харьковской области, в районе села Протопоповка, была уничтожена понтонная переправа, которую соорудили военные ВСУ для форсирования реки Северский Донец.