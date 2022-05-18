Минобороны РФ показало видео сдачи в плен новой группы украинских бойцов с "Азовстали"
Все пленные после проверки проходят в автобусы. Автоколонна находится под охраной ВС РФ и ДНР.
С "Азовстали" продолжают выходить и сдаваться в плен украинские военные. Видео © Минобороны РФ
Минобороны РФ показало новые кадры выхода сдавшихся в плен украинских военных и боевиков нацбатальонов с завода "Азовсталь" в Мариуполе. На видео они с личными вещами колонной покидают разрушенные здания предприятия.
Все военнопленные досматриваются служащими ВС РФ и ДНР, а также показывают содержимое рюкзаков на предмет выявления запрещённых предметов. Судя по кадрам, многие "азовцы" ранены, некоторых несут на носилках товарищи. После досмотра они проходят в автобусы. Затем автоколонна движется под охраной российских солдат.
Ранее сообщалось, что первая группа украинских бойцов вышла с территории "Азовстали" 16 мая. Тогда завод покинуло десять военных с белыми флагами. Они оказались переговорщиками. По данным Минобороны РФ, за прошлые сутки сдались в плен 694 боевика. Всего предприятие покинуло 959 украинских военных. Всем раненым оказывается медицинская помощь.
Минобороны РФ