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Опубликовано 18 мая 2022, 08:48
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Минобороны РФ показало видео сдачи в плен новой группы украинских бойцов с "Азовстали"

Все пленные после проверки проходят в автобусы. Автоколонна находится под охраной ВС РФ и ДНР.

С "Азовстали" продолжают выходить и сдаваться в плен украинские военные. Видео © Минобороны РФ

Минобороны РФ показало новые кадры выхода сдавшихся в плен украинских военных и боевиков нацбатальонов с завода "Азовсталь" в Мариуполе. На видео они с личными вещами колонной покидают разрушенные здания предприятия.

Все военнопленные досматриваются служащими ВС РФ и ДНР, а также показывают содержимое рюкзаков на предмет выявления запрещённых предметов. Судя по кадрам, многие "азовцы" ранены, некоторых несут на носилках товарищи. После досмотра они проходят в автобусы. Затем автоколонна движется под охраной российских солдат.

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Ранее сообщалось, что первая группа украинских бойцов вышла с территории "Азовстали" 16 мая. Тогда завод покинуло десять военных с белыми флагами. Они оказались переговорщиками. По данным Минобороны РФ, за прошлые сутки сдались в плен 694 боевика. Всего предприятие покинуло 959 украинских военных. Всем раненым оказывается медицинская помощь.

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Татьяна Миссуми
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