Минобороны РФ показало видео сдачи в плен новой группы украинских бойцов с "Азовстали"

Все пленные после проверки проходят в автобусы. Автоколонна находится под охраной ВС РФ и ДНР.

С "Азовстали" продолжают выходить и сдаваться в плен украинские военные. Видео © Минобороны РФ

Минобороны РФ показало новые кадры выхода сдавшихся в плен украинских военных и боевиков нацбатальонов с завода "Азовсталь" в Мариуполе. На видео они с личными вещами колонной покидают разрушенные здания предприятия.

Все военнопленные досматриваются служащими ВС РФ и ДНР, а также показывают содержимое рюкзаков на предмет выявления запрещённых предметов. Судя по кадрам, многие "азовцы" ранены, некоторых несут на носилках товарищи. После досмотра они проходят в автобусы. Затем автоколонна движется под охраной российских солдат.