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Регион
Опубликовано 18 мая 2022, 08:37
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Кадыров — об "Операции Z": Мы на все 100% идём по плану и освободим Украину

Накануне российскими военными были взяты под контроль ещё несколько населённых пунктов, подчеркнул он и добавил, что все поставленные президентом России задачи выполняются на сто процентов.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о текущей ситуации в зоне проведения специальной военной операции. Видео © LIFE

В настоящий момент ситуация в зоне проведения специальной военной операции спокойная и идёт строго по плану. Об этом рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время выступления на просветительском марафоне "Новые горизонты".

"Ситуация спокойная, мы идём по плану, как поставил нам президент задачу, мы выполняем на все 100%. На начале были ошибки, чуть-чуть недоработки были, но сейчас на все 100% мы идём по плану, и мы освободим Украину от этих шайтанов", подчеркнул Кадыров.

Кроме того, руководитель республики отметил, что накануне российскими военными были взяты под контроль ещё несколько населённых пунктов. Сейчас, по его словам, к выполнению боевых задач приступает вторая группа военных.

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Также ранее глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на вопрос о возможности мобилизации в России. По оценке руководителя региона, все граждане сами должны мобилизоваться, чтобы обеспечить безопасность Родины.

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Кадр из видео. LIFE

Оксана Попова
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