Кадыров ответил на вопрос о возможности мобилизации в России

По оценке руководителя региона, все граждане должны мобилизоваться, чтобы обеспечить безопасность Родины.

Кадыров — о вероятности мобилизации. Видео © LIFE

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступил перед участниками марафона "Новые горизонты", организованного при участии общества "Знание". Он ответил на вопрос, планируют ли в России объявить всеобщую мобилизацию.

"Никто не должен объявлять мобилизацию. Мы все должны мобилизоваться и встать вокруг нашего президента. Обеспечить безопасность нашего государства. Это и есть патриотизм", — подчеркнул руководитель региона.