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Регион
Опубликовано 18 мая 2022, 08:20
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Кадыров ответил на вопрос о возможности мобилизации в России

По оценке руководителя региона, все граждане должны мобилизоваться, чтобы обеспечить безопасность Родины.

Кадыров — о вероятности мобилизации. Видео © LIFE

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступил перед участниками марафона "Новые горизонты", организованного при участии общества "Знание". Он ответил на вопрос, планируют ли в России объявить всеобщую мобилизацию.

"Никто не должен объявлять мобилизацию. Мы все должны мобилизоваться и встать вокруг нашего президента. Обеспечить безопасность нашего государства. Это и есть патриотизм", — подчеркнул руководитель региона.

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А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чушью сообщения западных СМИ о возможном объявлении мобилизации. За рубежом утверждали, что о ней будет сообщено 9 мая. Представитель Кремля добавил, что к подобным сообщениям прессы прислушиваться не стоит.

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Андрей Бражников
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