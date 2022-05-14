Почему России не нужна мобилизация для завершения "Операции Z" Некоторые зарубежные аналитики считают, что никаких причин для массовой мобилизации нет и не могло появиться. 71166 71166 Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Причина № 1: мобилизация–2022 в России не нужна в принципе

Фейковые сообщения о скорой мобилизации в России, которую якобы должен объявить президент РФ Владимир Путин, начали появляться заблаговременно. Сначала некоторые зарубежные СМИ, начиная с американского телеканала CNN и британской Daily Mail, распространили "инсайдерскую информацию" о том, что для "решающего удара" и завершения специальной военной операции на Украине в стране может быть объявлена всеобщая мобилизация и введено военное положение. Примерно за неделю до Дня Победы количество подобных статей и интервью из западных источников достигло максимального количества, однако достоверных источников этой информации не было. Почти все зарубежные СМИ ссылались на "инсайдерские данные" из разных источников — то из разведки США, то из парламента Великобритании.

Фестиваль безумия набирал обороты, даже несмотря на то, что почти сразу после начала "Операции Z" на Украине президент России Владимир Путин расставил все точки над "i" и заявил: участие в ней призывников исключено, а поставленные задачи выполняют только профессиональные военные. После того как 9 Мая состоялся Парад Победы на Красной площади, а по улицам российских городов прошли участники движения "Бессмертный полк", зарубежные специалисты, в том числе и высокопоставленные военные в отставке, признали: никакой мобилизации в России не будет и даже не планировалось, поскольку для этого "нет объективных причин".

К примеру, на удивление сдержанно и без обвинений выступил бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес. Генерал в отставке прямо заявил: — Никаких призывов или действий к эскалации конфликта на Украине не отмечалось.

Однако украинские телеграм-каналы быстро перестроились и начали рассказывать о "скрытой мобилизации". Доводы подкреплялись якобы снимками с повестками из военкоматов, которые "юноши и мужчины среднего возраста из России регулярно публиковали со своих аккаунтов в социальных сетях". При этом фотография была одна, а сделана она, вероятно, с помощью одного из онлайн-сервисов для розыгрыша, с помощью которого можно состряпать липовую повестку в военкомат и подсунуть под дверь своему товарищу.

Липовая повестка в военкомат. Фото © Телеграм-канал/polkovnik_hodarenok

11 мая тиражировать подобные слухи стали не только телеграм-каналы, но и украинские официальные ведомства. О "скрытой мобилизации" в России сообщило Главное управление разведки (ГУР) Украины. Правда, их версия событий отличалась от той, что распространяли перед 9 Мая: якобы скрытая мобилизация затрагивает выпускников военных училищ.

Причина № 2: Армия России на Украине находится не полностью

Сразу после 9 Мая директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Госдепартамент США поручил подконтрольным неправительственным организациям развернуть кампанию по дискредитации военной операции на Украине в российском обществе. Слухи о всеобщей мобилизации могли быть первой — вступительной — частью этой стратегии, однако случился эксцесс исполнителя: фейковые повестки и якобы звонки солдат домой имели настолько явные признаки подделки, что такая дезинформация практически исчезла из информационных каналов.



Помимо недальновидности и откровенной безграмотности пропагандистов украинских ЦИПсО, курируемых США и Великобританией, есть и реальные причины, почему мобилизация в России для завершения "Операции Z" не требуется в принципе. По словам военного эксперта, доктора военных наук Константина Сивкова, основной причиной для опровержения слухов о мобилизации является тактика действий Российской армии на Украине.

Мобилизация нужна в тех случаях, когда ожидаются большие потери личного состава. Когда собираются штурмовать какие-то объекты с помощью живой силы с большими потерями. У нас совершенно другая стратегия действий. У нас стратегия такая, чтобы решать задачи путём огневого поражения. Поэтому для мобилизации объективно нет никакой необходимости. Контрактники — главная сила, призывники не задействуются Константин Сивков Военный эксперт, доктор военных наук

Точная численность группировки войск России на Украине неизвестна, однако, если верить зарубежному ресурсу Global Firepower, всего в Российской армии служит примерно 850 тысяч человек. Но вся Российская армия не участвует в спецоперации на территории этой страны. Подавляющее большинство частей и соединений находится в местах дислокации или проводят плановые учения.

Причина № 3: Боевых возможностей у России достаточно, чтобы ответить на агрессию

В январе 2019 года американская аналитическая компания RAND (подрядчик Пентагона) выпустила отчёт под названием "Несоответствие стратегии и ресурсов Америки: устранение разрыва между национальной стратегией и военным потенциалом". В нём, не считая очевидных ошибок вроде двукратного занижения численности потенциальных противников, есть и другие любопытные данные. К примеру, на 52-й странице отчёта можно найти сведения о том, что один только Западный военный округ ВС РФ перекрывает по огневым возможностям вооружённые силы трёх прибалтийских стран — Эстонии, Латвии, Литвы — и контингента США, размещённого на их территории.

Инфографика © ResearchGate

Всего, по данным RAND, в ЗВО сосредоточено не менее трёх армий и несколько крупных бригад, на вооружении которых находится не менее одной тысячи артиллерийских орудий разного калибра и типа — от буксируемых гаубиц и самоходных артиллерийских установок до реактивных систем залпового огня и тяжёлой артиллерии. При этом дальность действия некоторых из них вплотную приближается к отметке в 100 километров, что практически полностью исключает прямой контакт с противником и помогает уничтожать врага, сберегая при этом солдат. Стоит напомнить, что помимо Западного военного округа за Российскими вооружёнными силами числится Восточный, Центральный и Южный военные округа.

Причина № 4: численность армии Украины велика, но смысла в ней нет

К началу "Операции Z" Украина обладала армией в 255 тысяч человек. Но после того, как Российская армия сломила сопротивление передовых частей в Донбассе и на юге страны, президент Украины Владимир Зеленский срочно издал приказ о начале мобилизации. Однако реализовать его по правилам на Украине не смогли: в результате бездумного набора людей и раздачи оружия значительная часть армейского снаряжения, допуск к которому со времён СССР был строго ограничен, была попросту разграблена. И восполнить потери армии на особо сложных участках оказалось нечем, оружие просто растворилось в руках местного населения, а страну захлестнули грабежи и расстрелы.

Повышенная смертность и значительное количество сдавшихся в плен украинских военных (только в Мариуполе Российской армии единовременно сдалось почти полторы тысячи человек) привели к тому, что за два месяца СВО по Украине прокатилось ЧЕТЫРЕ волны мобилизации, качество призывников с каждой последующей становилось только хуже.

Майор запаса, бывший офицер спецназа ВДВ Андрей Кольцов отметил, что ВСУ нарушили главное правило мобилизации и пошли по пути затыкания дыр необученными и плохо вооружёнными новобранцами, от которого отказываются все прогрессивные армии мира.

Резервистов нужно обучить, вооружить, направить в зону боевых действий, нужно ими командовать и снабжать их на передовой. Это существенная нагрузка, а сейчас ВСУ находятся в таком состоянии, что ничего из этого обеспечить нельзя. Всё снабжение нарушено, оружия на передовой нет: его раздают направо и налево и воруют из поставок США и НАТО. Нет никакой системы, поэтому дырки в обороне пытаются затыкать как есть Андрей Кольцов Бывший офицер спецназа ВДВ, майор запаса

Опытные военные говорят, что слухи о возможной мобилизации в России намеренно распространялись властями Украины и западными кураторами страны с одной целью — замаскировать провал собственной стратегии, из-за которой на службу в армию начали призывать не только неугодных нардепов и оппозиционеров, которых, вероятно, убивали в первые же дни, но и простых людей. Для того чтобы охватить максимальное количество мужчин призывного возраста, повестки для прибытия на пункт сбора вручают даже тем, кто стоит в очереди на заправку. При этом служил человек в армии или нет, украинских рекрутёров не волнует.

Причина № 5: окружение ВСУ в Донбассе

"Операция Z" рано или поздно завершится, цели и методы спецоперации на Украине не меняются. На первом этапе из строя была выведена вся военная инфраструктура ВСУ, на втором начинается перемещение Российской армии и образование так называемого котла — оперативного окружения ВСУ в Донбассе. После того как будет взят последний населённый пункт на этом направлении (в данном случае это Авдеевка), группировку ВСУ начнут дробить на сектора и уничтожать мелкими группами. Проводить операцию подобного масштаба с помощью призывников нет смысла: они не обладают нужными навыками, а в качестве вспомогательных сил (т.н. assistant unit) у Армии России на этом направлении есть армии ДНР и ЛНР, общая численность которых может приближаться к 30 тысячам человек.

Специалисты по военной тактике и стратегии полагают, что российские военные хорошо понимали, какие люди нужны для "Операции Z", а военное и политическое руководство Украины совершило страшную ошибку, отправляя в Донбасс подразделения из центральной и западной частей страны — Львова, Ивано-Франковска, Луцка, Ровно и других регионов. В большинстве случаев наспех мобилизованные киевским режимом призывники сдаются Российской армии после первых выстрелов, их реальная боевая эффективность практически равна нулю. После того как будут разбиты эти соединения, ВСУ могут лишиться от 50 до 65 тысяч военных, а в сумме с украинскими боевыми потерями с 24 февраля итоговая цифра по погибшим и пленным военным может приблизиться к 100 тысячам человек. Это станет катастрофой для армии страны и для государства в целом, и, возможно, именно симптомы этого фиаско пытаются скрыть слухами о начале мобилизации в России.

Фото © Michael Nigro / Pacific Press / LightRocket via Getty Images Чем закончится история с мобилизацией на Украине? 0 Гибелью всех срочников Отставкой Зеленского Захватом Украины Польшей

Авторы Сергей Андреев