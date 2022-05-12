Почему гарнизон "Азовстали" тянет со сдачей после выхода мирных жителей Оглавление Карта военных действий на Украине Где сейчас главари нацистов и кто из них прячется на "Азовстали" Кроваво-красный стиль Тщетные надежды Ситуация с окружением завода достигла критической точки. Искалеченные боевики давят на жалость, выкладывая в Сеть свои фото, но при этом отказываются сдаваться. Сколько у них осталось времени? 47950 47950 Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев, © telegram-канал полка "Азов"

Карта военных действий на Украине

11 мая глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на "Азовстали" в Мариуполе не осталось мирных жителей. Российские военные совместно со специалистами из ООН и Международного Красного Креста эвакуировали всех гражданских с предприятия.

Сейчас азовцы усиленно работают над ребрендингом — пытаются смыть с себя имидж карателей, называют себя защитниками, приписывают себе заслуги в якобы эвакуации мирных жителей с территории комбината. Первый командир "Азова" Андрей Билецкий так и написал в своём телеграм-канале: "Успешная эвакуация гражданских из "Азовстали" была бы невозможной без азовцев. Они разбирали завалы под обстрелами, чтобы спасти мирных". Правда, он, как уже можно догадаться, не уточняет, кто именно загнал мирных жителей в катакомбы и прикрывался ими всё это время.

Азовцы уже не просят, а требуют "немедленной эвакуации" в "третьи страны", "где им окажут помощь и обеспечат надлежащий уход". Чтобы подкрепить просьбу, накануне националисты устроили фотосессию и выложили в Сеть свои фото. Боевики выглядят, откровенно говоря, плохо. Кто-то — без рук, кто-то — без ног, у одного из радикалов осколком надвое рассечено лицо.

Сейчас радикалы напоминают не боевое крыло и не карательный отряд, а больше похожи на не способных к обороне представителей "городского дна". Даже если включить воображение на максимум, сложно себе представить, что они способны на контратаку. По сведениям ряда источников, свыше 90% личного состава националистов из тех, кто выжил, тяжело ранены.

Где сейчас главари нацистов и кто из них прячется на "Азовстали"

С основателем "Азова" Андреем Билецким всё понятно: он заблаговременно скрылся с радаров, вещает с безопасного расстояния, пытается выбить поблажки и "индульгенции" для своих подопечных. 11 мая он опубликовал пост о том, что жёны азовцев приехали просить помощи у папы римского. За чьи души просят понтифика помолиться? В первую очередь — это уцелевшие главари "Азова". Капитан Святослав Паламар с позывным Калина с апреля регулярно публикует в Сети видео, по которым можно проследить, как упал моральный дух.

Сначала он бравировал верностью присяге и приказу, который "будет выполнять до конца". После блокировки "Азовстали" российскими военными начал жаловаться:

— Очень страшно без воды и еды, а особенно без боеприпасов. Если случится худшее и у нас закончится провизия, мы будем ловить птиц для собственного пропитания.

О том, кто ещё из командиров "Азова" остался взаперти, можно судить по "пресс-конференции", которую они устроили 8 мая прямиком из подвала. В ней помимо уже упомянутого Калины принял участие офицер управления разведки "Азова" Илья Самойленко. Он назвал попавшего в плен бывшего командира 36-й бригады ВСУ (они отступали на "Азовсталь" одними из первых) Владимира Баранюка трусом, обвинил Киев в бездействии, сказал, что сдаться российским военным они не могут, потому что "опасаются расправы".

Ветеран спецназа МВД, майор запаса Игорь Конюшкин отметил, что приказа на ликвидацию азовцев на территории завода у российских войск нет, однако спецназ и силы ДНР будут вынуждены реагировать, если заблокированные в подвалах боевики пойдут на прорыв.

Если они выйдут с белым флагом, сложат остатки оружия и будут сдаваться, их никто не тронет. Это закон. Сдаёшься — тебе гарантируют жизнь. Если будут отстреливаться и делать то, что они делают, например минировать подходы в то время, пока действует режим тишины, с ними можно поступать иначе. Гражданских на "Азовстали" больше нет, а это значит, что и защищать вроде как некого, поэтому на любой выстрел с их стороны будут отвечать адекватно Игорь Конюшкин Ветеран спецназа МВД, майор запаса

Несколько колец оцепления, по мнению Конюшкина, позволяют одновременно решить сразу несколько проблем.

Первая и главная задача оцепления — сберечь жизни нашим военным. Президент ясно сказал: никакого штурма. Но выпускать тех, кто там сидит в подвале, тоже никто не собирается. Тут либо по-военному — сдаваться с белым флагом, либо оставаться в катакомбах навечно Игорь Конюшкин Ветеран спецназа МВД, майор запаса

Кроваво-красный стиль

Также среди азовцев находится их командир Денис Прокопенко с позывным Рэдис. На исходе 4 мая он в панике сообщил о прорыве обороны на "Азовстали" силами ВС РФ и НМ ДНР. 8 мая, за несколько часов до пресс-конференции Паламара, он дал интервью пробандеровской "Украинской правде", в котором отметил, что азовцы "преданы сами себе", а Киев якобы "пытается решить вопросы по дипломатическому пути и переговорам". После этого, по некоторой информации, Прокопенко получил тяжёлое ранение и находится при смерти.

Интересно, что в том же интервью он придерживался версии, согласно которой "Азов" попал в котёл сознательно, хотя есть информация, что незадолго до отхода, когда боевики ещё могли сопротивляться, их командиры получили "секретное указание" срочно окопаться и ждать подкрепления.

Стоит отметить, что Рэдис — один из наиболее идеологически "прокачанных" командиров. Свою "националистическую генеалогию" он ведёт с карело-финского деда, который служил в Suomen puolustusvoimat и во время Зимней войны воевал на стороне белофиннов против Красной армии. После того как Карелия была освобождена, дед Рэдиса попал на Украину, где, по всей видимости, доживал свой век в режиме "внутренней эмиграции". Рэдис позиционирует себя так: "Такое ощущение, что я продолжил ту же войну, только на другом участке фронта, войну против оккупационного режима". Но сейчас, конечно, "непримиримым бойцам" "Азова" в первую очередь хочется поумерить свой пыл, выжить и желательно избежать наказания за свои военные преступления, чтобы их персональный "Нюрнберг" обошёл их стороной. Но шансов именно на такой исход всё меньше.

Тщетные надежды

Азовцы до сих пор надеются на extraction с территории "Азовстали". Это что-то наподобие операции "Динамо", которую провели союзники во время осады Дюнкерка в июне 1940 года, эвакуировав запертых в порту солдат и офицеров английских, французских и бельгийских частей от наступающих танков вермахта. С точки зрения военных экспертов и профессиональных историков, такое сравнение некорректно. С точки зрения здравого смысла такое упрямство бессмысленно.

Вид на завод "Азовсталь", повреждённый в результате обстрелов. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

На дворе не апрель, когда у националистов была возможность сопротивляться или хотя бы оставались силы ждать эвакуации, помощи, надеяться на подкрепление. Сейчас они отрезаны от света, воды, у них нет запасов продовольствия. Их положение сейчас гораздо хуже, чем на пике операции по окружению.

При этом все схемы завода с выходами и входами на промзону находятся у бойцов ВС РФ и ДНР. Сейчас эти документы внимательно изучают, чтобы проверить самих себя и заодно понять: нет ли у запертых националистов возможности скрыться. По некоторым данным, обратный отсчёт для азовцев пошёл если не на часы, то, вероятнее всего, измеряется несколькими днями, и единственный выход у обессилевших боевиков — сдаться. За гражданскими больше не спрячешься, гуманитарной катастрофой не прикроешься. Мировое сообщество вряд ли поможет, все мольбы опустившихся азовцев потонут в дипломатической "Санта-Барбаре" Зеленского. А скоро и возможности сдаться (и гарантированно получить первую медицинскую помощь) у радикалов не будет: стоять возле "Азовстали" вечно Российская армия не собирается и "железную крышку" могут рано или поздно наглухо закрыть.

Фото © telegram-канал полка "Азов" Сколько ждать добровольной сдачи "Азова" в плен? 0 Неделю, может, две Продержатся ещё месяц Затрудняюсь ответить

Авторы Евгений Жуков