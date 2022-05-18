"Это шедевр": Захарову повеселила выдача Зеленским взятия в плен бойцов с "Азовстали" за операцию ВСУ

Киевские власти выдали выход людей, который предлагался Россией на протяжении нескольких недель, за "свою спецоперацию гуманитарного характера", рассказала она.

Заявления лидера Незалежной Владимира Зеленского о проведении украинской стороной гуманитарной операции по выводу военных с завода "Азовсталь" являются враньём, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её мнению, участие в написании "таких сценариев", скорее всего, принимали артисты из "Квартала-95".

Как рассказала Захарова в эфире радио Sputnik, подобные сообщения киевских властей в очередной раз свидетельствуют об их пропаганде, которая основывается только на лжи. По мнению дипломата, данную ситуацию можно охарактеризовать как "упавший занавес" для украинских руководителей, который обнажает вранье несусветнейшее".

"Это настолько демонстративно и показательно, что оно работает против них в первую очередь. Выдавать выход людей, который был предложен Россией на протяжении нескольких недель, за свою спецоперацию гуманитарного характера — это показывает всему миру, как научились врать за последние много лет под руководством в первую очередь американских и в целом натовских специалистов", — сказала она и предположила, что подобные сценарии могут писать бывшие коллеги Зеленского по студии "Квартал-95". Захарова, однако, отдала им должное и назвала выдачу взятия в плен бойцов с "Азовстали" за операцию ВСУ шедевром.