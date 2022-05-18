Леонид Слуцкий возглавил фракцию ЛДПР в Госдуме

А ранее Слуцкий заявил, что нового лидера ЛДПР изберут 27 мая. С момента смерти Владимира Жириновского прошло 40 дней. Всё это время члены партии соблюдали траур и мораторий на вопросы, касающиеся дальнейшего внутреннего устройства организации.