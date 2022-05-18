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Регион
Опубликовано 18 мая 2022, 10:22
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Леонид Слуцкий возглавил фракцию ЛДПР в Госдуме

Фото © EPA / EVGENIA NOVOZHENINA / POOL / ТАСС

Фото © EPA / EVGENIA NOVOZHENINA / POOL / ТАСС

За кандидатуру депутата проголосовало большинство представителей партии либерал-демократов в палате.

Председатель Комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий избран руководителем фракции ЛДПР в Государственной думе.

"Депутаты ЛДПР в Госдуме большинством голосов избрали постоянным руководителем фракции Леонида Слуцкого", — сообщил пресс-секретарь фракции ЛДПР Александр Дюпин.

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А ранее Слуцкий заявил, что нового лидера ЛДПР изберут 27 мая. С момента смерти Владимира Жириновского прошло 40 дней. Всё это время члены партии соблюдали траур и мораторий на вопросы, касающиеся дальнейшего внутреннего устройства организации.

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