Леонид Слуцкий возглавил фракцию ЛДПР в Госдуме
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За кандидатуру депутата проголосовало большинство представителей партии либерал-демократов в палате.
Председатель Комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий избран руководителем фракции ЛДПР в Государственной думе.
"Депутаты ЛДПР в Госдуме большинством голосов избрали постоянным руководителем фракции Леонида Слуцкого", — сообщил пресс-секретарь фракции ЛДПР Александр Дюпин.
А ранее Слуцкий заявил, что нового лидера ЛДПР изберут 27 мая. С момента смерти Владимира Жириновского прошло 40 дней. Всё это время члены партии соблюдали траур и мораторий на вопросы, касающиеся дальнейшего внутреннего устройства организации.