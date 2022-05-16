Слуцкий заявил, что нового лидера ЛДПР изберут 27 мая
С момента смерти Владимира Жириновского прошло 40 дней. Всё это время члены партии соблюдали траур и мораторий на вопросы, касающиеся дальнейшего внутреннего устройства организации.
Либерал-демократы 27 мая во время внеочередного съезда партии изберут нового председателя ЛДПР, который займёт место ушедшего из жизни Владимира Жириновского. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя фракции партии в Госдуме Леонид Слуцкий.
"Только что состоялось заседание высшего совета ЛДПР, где было принято решение о проведении внеочередного съезда партии 27 мая в Москве. В повестке вопрос об избрании председателя ЛДПР. Съезд впервые пройдёт без основателя и бессменного более тридцати лет лидера ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского", — написал Слуцкий в "Телеграме".
С момента смерти лидера ЛДПР прошло 40 дней. Всё это время соблюдался траур и мораторий на вопросы по дальнейшей внутренней организации партии. Слуцкий заверил, что ЛДПР продолжит вести активную политическую деятельность и выполнит все задачи, которые ставил перед ней Жириновский.
Напомним, о том, что Владимир Вольфович скончался, стало известно 6 апреля. 8 апреля Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище. В Минздраве рассказали, что медики до последнего боролись за жизнь известного политика.
VK / ЛДПР