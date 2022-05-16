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Регион
Опубликовано 16 мая 2022, 14:51

Слуцкий заявил, что нового лидера ЛДПР изберут 27 мая

С момента смерти Владимира Жириновского прошло 40 дней. Всё это время члены партии соблюдали траур и мораторий на вопросы, касающиеся дальнейшего внутреннего устройства организации.

Либерал-демократы 27 мая во время внеочередного съезда партии изберут нового председателя ЛДПР, который займёт место ушедшего из жизни Владимира Жириновского. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя фракции партии в Госдуме Леонид Слуцкий.

"Только что состоялось заседание высшего совета ЛДПР, где было принято решение о проведении внеочередного съезда партии 27 мая в Москве. В повестке вопрос об избрании председателя ЛДПР. Съезд впервые пройдёт без основателя и бессменного более тридцати лет лидера ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского", — написал Слуцкий в "Телеграме".

С момента смерти лидера ЛДПР прошло 40 дней. Всё это время соблюдался траур и мораторий на вопросы по дальнейшей внутренней организации партии. Слуцкий заверил, что ЛДПР продолжит вести активную политическую деятельность и выполнит все задачи, которые ставил перед ней Жириновский.

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Напомним, о том, что Владимир Вольфович скончался, стало известно 6 апреля. 8 апреля Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище. В Минздраве рассказали, что медики до последнего боролись за жизнь известного политика.

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VK / ЛДПР

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