Слуцкий заявил, что нового лидера ЛДПР изберут 27 мая

С момента смерти Владимира Жириновского прошло 40 дней. Всё это время члены партии соблюдали траур и мораторий на вопросы, касающиеся дальнейшего внутреннего устройства организации.

Либерал-демократы 27 мая во время внеочередного съезда партии изберут нового председателя ЛДПР, который займёт место ушедшего из жизни Владимира Жириновского. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя фракции партии в Госдуме Леонид Слуцкий.

"Только что состоялось заседание высшего совета ЛДПР, где было принято решение о проведении внеочередного съезда партии 27 мая в Москве. В повестке вопрос об избрании председателя ЛДПР. Съезд впервые пройдёт без основателя и бессменного более тридцати лет лидера ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского", — написал Слуцкий в "Телеграме".