Политолог Бредихин объяснил, какие проблемы ждут Финляндию и Швецию при вступлении в НАТО
Большей проблемой для Москвы он считает вероятность размещения в этих странах стратегических объектов альянса и американских военных баз.
Самый главный урон Финляндия и Швеция в случае вступления в НАТО нанесут сами себе. Об этом РИА ФАН заявил политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин. Он напомнил, что Финляндия больше не получает от России электроэнергию, вскоре может прекратиться и подача газа.
"Наверное, самый главный урон Финляндия и Швеция нанесут сами себе. Уход финских компаний, а за ними, по всей видимости, и шведских, приведёт к большим проблемам бизнеса, а следовательно, и к недовольству населения", — подчеркнул Бредихин.
В связи с этим политолог прогнозирует наплыв в Россию эмигрантов из северных стран. Бредихин не преминул выразить сожаление о решении Финляндии присоединиться к НАТО, а также с тем, что та бывшая часть Российской империи, которой удавалось сохранять нейтралитет в холодную войну, станет частью размещения стратегических объектов НАТО и американских военных баз.
Напомним, что ранее Финляндия приняла официальное решение вступить в НАТО. Как отметили в парламенте, после одобрения отчёт о вступлении будет опубликован в окончательной форме. Позже пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не укрепит европейскую безопасность. В Кремле убеждены, что у руководства этих стран есть повод для очень глубокого анализа возможных последствий своего членства в альянсе.
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