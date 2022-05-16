Политолог Бредихин объяснил, какие проблемы ждут Финляндию и Швецию при вступлении в НАТО

Большей проблемой для Москвы он считает вероятность размещения в этих странах стратегических объектов альянса и американских военных баз.

Самый главный урон Финляндия и Швеция в случае вступления в НАТО нанесут сами себе. Об этом РИА ФАН заявил политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин. Он напомнил, что Финляндия больше не получает от России электроэнергию, вскоре может прекратиться и подача газа.

"Наверное, самый главный урон Финляндия и Швеция нанесут сами себе. Уход финских компаний, а за ними, по всей видимости, и шведских, приведёт к большим проблемам бизнеса, а следовательно, и к недовольству населения", — подчеркнул Бредихин.

В связи с этим политолог прогнозирует наплыв в Россию эмигрантов из северных стран. Бредихин не преминул выразить сожаление о решении Финляндии присоединиться к НАТО, а также с тем, что та бывшая часть Российской империи, которой удавалось сохранять нейтралитет в холодную войну, станет частью размещения стратегических объектов НАТО и американских военных баз.