Комбат Ходаковский сообщил о подготовке эвакуации раненых украинских военных с "Азовстали"

Маршрут выноса людей определили вышедшие утром с белыми флагами парламентёры со стороны противника и встречная российская группа.

Командир батальона "Восток" Народной милиции ДНР Александр Ходаковский сообщил, что на территории "Азовстали" готовится эвакуация раненых украинских военных.

"Судя по всему, готовится эвакуация раненых. Группа парламентёров со стороны противника, вышедшая утром с белыми флагами, и встречная группа с нашей стороны определили маршрут выноса раненых", — написал он в своём телеграм-канале.