Комбат Ходаковский сообщил о подготовке эвакуации раненых украинских военных с "Азовстали"
Маршрут выноса людей определили вышедшие утром с белыми флагами парламентёры со стороны противника и встречная российская группа.
Командир батальона "Восток" Народной милиции ДНР Александр Ходаковский сообщил, что на территории "Азовстали" готовится эвакуация раненых украинских военных.
"Судя по всему, готовится эвакуация раненых. Группа парламентёров со стороны противника, вышедшая утром с белыми флагами, и встречная группа с нашей стороны определили маршрут выноса раненых", — написал он в своём телеграм-канале.
Ходаковский также добавил, что противник приступил к расчистке завалов, при этом вооружённые силы ДНР и России наблюдают за этим, но не препятствуют.
Напомним, что 10 мая бойцы МВД ДНР провели операцию с целью обнаружения боевиков нацбатальона "Азов", которые остаются на территории блокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе. Для этого использовались данные с беспилотников, полученные в ходе разведки. Им даже удалось обнаружить тоннель, по которому украинские националисты пытались покинуть "Азовсталь". А сегодня утром с территории завода вышла группа украинских военных с белыми флагами. Позже стало известно, что покинувшие территорию оказались переговорщиками.
Getty Images / Leon Klein / Anadolu Agency