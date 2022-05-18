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Регион
Опубликовано 18 мая 2022, 08:21
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Российские средства ПВО сбили украинский самолёт Су-25 над ДНР

Кроме того, они перехватили восемь реактивных снарядов РСЗО "Смерч" Вооружённых сил Украины в районах населённых пунктов Харьковской области.

Российские средства ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 над населённым пунктом Триполье в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, по его словам, Вооружённые силы РФ сбили киевский истребитель МиГ-29 в районе населённого пункта Каменная Яруга Харьковской области и вывели из строя 15 беспилотников. Также вблизи населённых пунктов Каменка и Малая Камышеваха Харьковской области российскими военными были перехвачены восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".

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Ранее Вооружённые силы РФ задействовали взвод БМПТ "Терминатор" в ходе спецоперации на Украине. Боевые машины участвовали в огневом поражении позиций и техники ВСУ. Кроме того, они применялись для уничтожения расчётов противотанковых ракетных комплексов.

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Александра Васильева
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