Российские средства ПВО сбили украинский самолёт Су-25 над ДНР

Кроме того, они перехватили восемь реактивных снарядов РСЗО "Смерч" Вооружённых сил Украины в районах населённых пунктов Харьковской области.

Российские средства ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 над населённым пунктом Триполье в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, по его словам, Вооружённые силы РФ сбили киевский истребитель МиГ-29 в районе населённого пункта Каменная Яруга Харьковской области и вывели из строя 15 беспилотников. Также вблизи населённых пунктов Каменка и Малая Камышеваха Харьковской области российскими военными были перехвачены восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".