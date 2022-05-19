Жительница Херсона: Украинские полицейские прятали оружие в домах обычных людей

Изымали вооружение уже российские военные. По словам женщины, действовали силовики аккуратно, спрашивали разрешение и не предъявляли гражданам никаких обвинений.

Представители украинской полиции прятали оружие и боеприпасы в домах обычных жителей Херсона перед бегством из города. Об этом рассказала одна из жительниц, у которой дома российские военные изъяли несколько единиц вооружения.

Как она рассказала РИА "Новости", пустить двух мужчин переночевать на один день её попросила знакомая из села. Дома у женщины места немного, и сама она ночевать ушла к детям. Утром оказалось, что мужчины уходить не собираются.

"Пошли, поговорили и заносят мне в дом, говорят у нас, железяки. А там два больших автомата. Я говорю: "Зачем мне надо? У меня дети", — сказала она.

Днём позже один из ночевавших приехал и попросил оставить коробку с вещами на чердаке. Внутри оказались две полицейские формы и бронежилеты. Прождав несколько часов, женщина позвонила мужчинам, поинтересовавшись, где они. Те заявили, что "уже возле дома, в селе", а затем исчезли.

"В субботу, 14-го числа, один из них позвонил и говорит: "Не знаю, как это произошло, Дима сказал, где оружие". Я начала рыдать", — объяснила жительница города.

Тогда она решила ждать российских силовиков, чтобы передать им оружие. Когда военные пришли, они попросили разрешение войти в дом, извинились, всё посмотрели, поднялись на чердак и забрали хранившееся там оружие. Всю работу, по словам собеседницы агентства, российские военные провели аккуратно и никаких обвинений в адрес мирной жительницы не предъявляли. Однако она опасается, что украинские силовики могут предпринять какие-то действия против неё и её детей.