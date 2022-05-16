Разрушения в освобождённой от ВСУ Попасной сняли с коптера

Бойцам ЛНР удалось отодвинуть линию фронта на пять километров от города, освободив один из важнейших транспортных узлов.

Кадры освобождённой от ВСУ Попасной, снятые с коптера © Телеканал "Звезда"

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры Попасной в ЛНР, освобождённой от захватчиков ВСУ. На видео хорошо заметно, насколько сильно пострадал город в результате вражеских обстрелов.

Бойцам ЛНР удалось отодвинуть линию фронта на пять километров от города, освободив один из важнейших транспортных узлов. Сообщается, что до начала боёв в Попасной жили порядка 45 000 человек. Некоторые уже вернулись в родные пенаты. Сейчас частный сектор почти полностью разрушен, но некоторые многоквартирные дома остались нетронутыми. По привычке многие вновь занимают подвалы, кто-то уже засеивает огороды.

На данный момент российские военные уже начали артподготовку, чтобы начать наступление под Попасной. Сообщается, что российские войска вместе с подразделениями Народной милиции отправятся оттуда на Лисичанск и Северодонецк.