Разрушения в освобождённой от ВСУ Попасной сняли с коптера
Разрушенный дом в Попасной, снятый с высоты птичьего полёта © Телеканал "Звезда"
Бойцам ЛНР удалось отодвинуть линию фронта на пять километров от города, освободив один из важнейших транспортных узлов.
Кадры освобождённой от ВСУ Попасной, снятые с коптера © Телеканал "Звезда"
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры Попасной в ЛНР, освобождённой от захватчиков ВСУ. На видео хорошо заметно, насколько сильно пострадал город в результате вражеских обстрелов.
Бойцам ЛНР удалось отодвинуть линию фронта на пять километров от города, освободив один из важнейших транспортных узлов. Сообщается, что до начала боёв в Попасной жили порядка 45 000 человек. Некоторые уже вернулись в родные пенаты. Сейчас частный сектор почти полностью разрушен, но некоторые многоквартирные дома остались нетронутыми. По привычке многие вновь занимают подвалы, кто-то уже засеивает огороды.
На данный момент российские военные уже начали артподготовку, чтобы начать наступление под Попасной. Сообщается, что российские войска вместе с подразделениями Народной милиции отправятся оттуда на Лисичанск и Северодонецк.
Ранее в СК пообещали изучить данные о преступлениях националистов и польских наёмников в городе Попасная. Согласно информации от местных жителей, украинские силовики расстреливали дома с мирными гражданами, оборудовали там огневые позиции и удерживали людей в подвалах, не выпуская из города.