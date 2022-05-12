Пасечник рассказал, что в городе Попасная разрушено 96% зданий
Населённый пункт перешёл под контроль войск ЛНР 9 мая, после чего там начали налаживать новую жизнь.
Город Попасная, освобождённый силами ЛНР, сильно разрушен. Около 96% зданий повреждены и нуждаются в восстановлении после боевых действий. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник в эфире телеканала "Россия 24".
"Народная милиция [ЛНР] сделала нам подарок, освободила населённый пункт Попасная. По оценкам экспертов, данный город очень сильно повреждён, повреждено порядка 96% строений, зданий, сооружений, то есть ситуация очень сложная, очень напряжённая", — сказал он.
Напомним, 9 мая в ЛНР подтвердили полное освобождение Попасной от националистов. Сейчас в населённом пункте налаживается гуманитарная обстановка и ведётся курс на восстановление нормального жизнеобеспечения, однако украинские военнослужащие продолжают обстрелы.
ТАСС / Александр Река