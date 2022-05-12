Пасечник рассказал, что в городе Попасная разрушено 96% зданий

Населённый пункт перешёл под контроль войск ЛНР 9 мая, после чего там начали налаживать новую жизнь.

Город Попасная, освобождённый силами ЛНР, сильно разрушен. Около 96% зданий повреждены и нуждаются в восстановлении после боевых действий. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник в эфире телеканала "Россия 24".

"Народная милиция [ЛНР] сделала нам подарок, освободила населённый пункт Попасная. По оценкам экспертов, данный город очень сильно повреждён, повреждено порядка 96% строений, зданий, сооружений, то есть ситуация очень сложная, очень напряжённая", — сказал он.