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Опубликовано 12 мая 2022, 15:20

Пасечник рассказал, что в городе Попасная разрушено 96% зданий

Населённый пункт перешёл под контроль войск ЛНР 9 мая, после чего там начали налаживать новую жизнь.

Город Попасная, освобождённый силами ЛНР, сильно разрушен. Около 96% зданий повреждены и нуждаются в восстановлении после боевых действий. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник в эфире телеканала "Россия 24".

"Народная милиция [ЛНР] сделала нам подарок, освободила населённый пункт Попасная. По оценкам экспертов, данный город очень сильно повреждён, повреждено порядка 96% строений, зданий, сооружений, то есть ситуация очень сложная, очень напряжённая", сказал он.

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Напомним, 9 мая в ЛНР подтвердили полное освобождение Попасной от националистов. Сейчас в населённом пункте налаживается гуманитарная обстановка и ведётся курс на восстановление нормального жизнеобеспечения, однако украинские военнослужащие продолжают обстрелы.

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ТАСС / Александр Река

Татьяна Миссуми
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