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Опубликовано 16 мая 2022, 16:11

Мирный житель погиб при обстреле ВСУ пригорода Херсона

Уточняется, что снаряды попали в жилой дом. Умер в результате от осколочного ранения в голову мужчина, 84 года, ещё один горожанин ранен.

Житель посёлка Чернобаевка, расположенного возле Херсона, погиб в результате обстрела ВСУ кассетными боеприпасами, сообщила в телеграм-канале военно-гражданская администрация области со ссылкой на главу Чернобаевки Юрия Турулева.

"Снаряды попали в дом. Были и кассеты во дворах. Погиб от осколочного ранения в голову мужчина, 84 года. Ещё один мирный житель ранен", — уведомил Юрий Турулев.

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Ранее Лайф сообщал, что суд в Москве заочно арестовал двух командиров ВСУ за обстрелы мирных жителей Донбасса. Их возьмут под стражу на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции в нашу страну.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Виктория Дитрих
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