Мирный житель погиб при обстреле ВСУ пригорода Херсона

Уточняется, что снаряды попали в жилой дом. Умер в результате от осколочного ранения в голову мужчина, 84 года, ещё один горожанин ранен.

Житель посёлка Чернобаевка, расположенного возле Херсона, погиб в результате обстрела ВСУ кассетными боеприпасами, сообщила в телеграм-канале военно-гражданская администрация области со ссылкой на главу Чернобаевки Юрия Турулева.

"Снаряды попали в дом. Были и кассеты во дворах. Погиб от осколочного ранения в голову мужчина, 84 года. Ещё один мирный житель ранен", — уведомил Юрий Турулев.