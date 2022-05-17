МО РФ: Азовцы удерживают граждан с детьми в подвале детсада в Харьковской области

В непосредственной близости к жилым кварталам украинские националисты разместили бронетехнику и артиллерию.

Боевики "Азова" оборудовали опорные пункты и казармы в детсадах Мирнограда Донецкой Народной Республики и Боровой Харьковской области. Об этом сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Неонацисты батальона "Азов" в Боровой Харьковской области в здании школы и в детском саду "Берёзка" оборудовали казармы, а на территориях разместили тяжёлую военную технику, артиллерию и РСЗО. При этом в подвальных помещениях насильно удерживаются мирные граждане с детьми", — уточнил Мизинцев.

Опорные пункты и казармы азовцев есть также в здании детского сада № 19 в микрорайоне Восточный и интернате по улице Л. Чайкиной в Мирнограде ДНР. В непосредственной близости от жилых кварталов украинские националисты разместили бронетехнику и артиллерию, добавил генерал-полковник.