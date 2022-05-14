МО РФ: ВСУ разместили опорный пункт на территории школы в донецком Нью-Йорке

А в Николаеве в зданиях трёх школ и на прилегающей территории, как и в двух учебных заведениях Краматорска, националисты также оборудовали огневые позиции, сообщил генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Вооружённые силы Украины разместили опорный пункт на территории жилого массива и школы донецкого посёлка Нью-Йорк. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Нью-Йорке (Новгородское, ДНР) на территории жилого массива "Петровская гора" и школы № 16 подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, разместили тяжёлое вооружение и склад боеприпасов. При этом эвакуация мирных жителей не осуществлялась", — сказал он в ходе вечернего брифинга.

По словам Мизинцева, в Николаеве в зданиях трёх школ и на прилегающей территории, как и в двух учебных заведениях Краматорска, украинские силовики также оборудовали огневые позиции. Там помимо размещения артиллерии, бронетехники и реактивных систем залпового огня националисты удерживают в подвалах жителей близлежащих домов.