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Опубликовано 14 мая 2022, 18:56

МО РФ: ВСУ разместили опорный пункт на территории школы в донецком Нью-Йорке

А в Николаеве в зданиях трёх школ и на прилегающей территории, как и в двух учебных заведениях Краматорска, националисты также оборудовали огневые позиции, сообщил генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Вооружённые силы Украины разместили опорный пункт на территории жилого массива и школы донецкого посёлка Нью-Йорк. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Нью-Йорке (Новгородское, ДНР) на территории жилого массива "Петровская гора" и школы № 16 подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, разместили тяжёлое вооружение и склад боеприпасов. При этом эвакуация мирных жителей не осуществлялась", — сказал он в ходе вечернего брифинга.

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МО РФ показало видео уничтожения понтонной переправы ВСУ через реку Северский Донец

По словам Мизинцева, в Николаеве в зданиях трёх школ и на прилегающей территории, как и в двух учебных заведениях Краматорска, украинские силовики также оборудовали огневые позиции. Там помимо размещения артиллерии, бронетехники и реактивных систем залпового огня националисты удерживают в подвалах жителей близлежащих домов.

Ранее Лайф сообщал, что ракетные войска и артиллерия ВС России за день поразили более 200 объектов ВСУ. По словам генерал-майора Игоря Конашенкова, в частности, были уничтожены шесть пунктов управления, 178 районов сосредоточения живой силы и военной техники и три укреплённых бункера.

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Getty Images / Chris McGrath

Наталья Исакова
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